Російський «Новатек» почав постачати газ до Китаю з підсанкційного «Арктик СПГ-2»

 

Найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" підтвердив перше постачання СПГ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до Китаю.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на слова заступника голови правління компанії Євгенія Амбросова

Перше судно зі скрапленим газом вже зайшло в китайський порт.

За даними Reuters, йдеться про залучений у перевезеннях з "Арктик СПГ-2" танкер Arctic Mulan, який міг розвантажитися на терміналі Guangxi LNG у Китаї.

Це перша відома доставка вантажу з цього заводу кінцевому покупцеві з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше відвантаження ускладнювалися ризиком вторинних санкцій.

Амбросов зазначив, що компанія опрацьовує альтернативні шляхи забезпечення проєкту флотом, зокрема суднами підвищеного льодового класу. За його словами, санкційні обмеження не дозволили отримати криголамні танкери, збудовані у Південній Кореї, тому "Новатек" шукає інші рішення для стабільної логістики.

Представник компанії також повідомив, що у 2024 році "Новатек" перевіз Північним морським шляхом 24 млн тонн вантажів, що свідчить про збереження пріоритету арктичних маршрутів у стратегії постачань попри технологічні та санкційні виклики.

За матеріалами: Економічна правда
