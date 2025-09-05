Фінансові новини
- |
- 05.09.25
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Російський «Новатек» почав постачати газ до Китаю з підсанкційного «Арктик СПГ-2»
09:41 05.09.2025 |
Найбільший у Росії виробник скрапленого природного газу (СПГ) "Новатек" підтвердив перше постачання СПГ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" до Китаю.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на слова заступника голови правління компанії Євгенія Амбросова
Перше судно зі скрапленим газом вже зайшло в китайський порт.
За даними Reuters, йдеться про залучений у перевезеннях з "Арктик СПГ-2" танкер Arctic Mulan, який міг розвантажитися на терміналі Guangxi LNG у Китаї.
Це перша відома доставка вантажу з цього заводу кінцевому покупцеві з моменту запуску наприкінці 2023 року. Раніше відвантаження ускладнювалися ризиком вторинних санкцій.
Амбросов зазначив, що компанія опрацьовує альтернативні шляхи забезпечення проєкту флотом, зокрема суднами підвищеного льодового класу. За його словами, санкційні обмеження не дозволили отримати криголамні танкери, збудовані у Південній Кореї, тому "Новатек" шукає інші рішення для стабільної логістики.
Представник компанії також повідомив, що у 2024 році "Новатек" перевіз Північним морським шляхом 24 млн тонн вантажів, що свідчить про збереження пріоритету арктичних маршрутів у стратегії постачань попри технологічні та санкційні виклики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони завдали ударів по російському НПЗ в Рязані та нафтобазі в окупованому Луганську
ТОП-НОВИНИ
|Генералу СБУ Вітюку призначили 9 мільйонів гривень застави
|Що вирішили з гарантіями безпеки для України - головні домовленості коаліції у Парижі
|Учасники «коаліції охочих» готові постачати Україні далекобійні ракети — Стармер
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Армія Ізраїлю заявила, що контролює 40 відсотків міста Газа
|Мексика може підвищити тарифи на імпорт товарів із Китаю
|Глава ЦБ Данії закликав данців розглянути можливість переходу на євро
|Україна має рішення для Словаччини в межах курсу ЄС на відмову від ресурсів РФ - Міненерго
|ЄС не має купувати енергоресурси в Росії навіть після встановлення миру - єврокомісар
|Українців, які претендують на виплати 800+ у Польщі, щомісяця перевірятиме ZUS – законопроєкт
Бізнес
|BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році
|Альтернатива кремнію: вчені подолали перешкоди у створенні напівпровідників на оксиді галію
|NVIDIA захопила 94% ринку дискретних відеокарт
|Google продовжить платити Apple та Mozilla за використання Google Search
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android