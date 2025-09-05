Фінансові новини
Франція створює лазерну зброю нового покоління: що відомо про Syderal
09:27 05.09.2025 |
Міністерство оборони Франції оголосило про укладення контракту з консорціумом компаній MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales і CILAS на створення прототипу лазерної зброї високої потужності для боротьби з безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Французьке агентство з озброєнь.
Новий комплекс отримав назву "Система лазерної оборони нового покоління" (Syderal). Він буде призначений для боротьби з безпілотниками і для протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.
Система Syderal повинна забезпечувати ураження тактичних безпілотників, реактивних і мінометних снарядів, а також керованих боєприпасів як вдень, так і вночі.
Впровадження комплексу лазерної оборони у французьку армію очікується до 2030 року.
