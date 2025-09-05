Авторизация

Адміністрація Трампа знизила мита на імпорт японських авто до 15%

 

Президент США Дональд Трамп у четвер затвердив указ про зниження мит на імпорт японських автомобілів, а також інших товарів з цієї країни.

Текст документа розміщений на офіційному сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Відповідно до угоди, Сполучені Штати застосовуватимуть базовий 15-відсотковий тариф майже на весь імпорт з Японії, що ввозиться до США»,- зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що окремий секторальний тарифний режим запроваджується для автомобілів та автомобільних запчастин, аерокосмічної продукції, фармацевтичних препаратів, а також природних ресурсів, які недоступні або не виробляються в США.

«Ця нова тарифна система в поєднанні зі збільшенням експорту США та виробництвом, орієнтованим на інвестиції, допоможе зменшити дефіцит торговельного балансу з Японією та відновити більший позитивний баланс у загальній торговельній позиції Сполучених Штатів»,- підкреслили в Білому домі.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0185  0,03 0,06 41,5308  0,03 0,07
EUR 47,8965  0,01 0,03 48,5346  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2150  0,08 0,21 41,2300  0,10 0,24
EUR 48,1200  0,00 0,00 48,1500  0,00 0,00

