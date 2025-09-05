Адміністрація Трампа знизила мита на імпорт японських авто до 15%

Президент США Дональд Трамп у четвер затвердив указ про зниження мит на імпорт японських автомобілів, а також інших товарів з цієї країни.

Текст документа розміщений на офіційному сайті Білого дому, передає Укрінформ.

«Відповідно до угоди, Сполучені Штати застосовуватимуть базовий 15-відсотковий тариф майже на весь імпорт з Японії, що ввозиться до США»,- зазначається в документі.

При цьому уточнюється, що окремий секторальний тарифний режим запроваджується для автомобілів та автомобільних запчастин, аерокосмічної продукції, фармацевтичних препаратів, а також природних ресурсів, які недоступні або не виробляються в США.

«Ця нова тарифна система в поєднанні зі збільшенням експорту США та виробництвом, орієнтованим на інвестиції, допоможе зменшити дефіцит торговельного балансу з Японією та відновити більший позитивний баланс у загальній торговельній позиції Сполучених Штатів»,- підкреслили в Білому домі.