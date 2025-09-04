Швеція заявила про збільшення російського втручання у роботу GPS

Швеція заявила про різке збільшення у 2025 році перешкод роботі GPS над Балтійським морем з території Росії, що впливає на цивільні літаки.

Про це повідомляє The Guardian, передає "Європейська правда".

Швеція повідомила про "різке збільшення" перешкод GPS над Балтійським морем у 2025 році, заявивши, що "майже щодня" отримує повідомлення про інциденти, що впливають на літаки в цьому районі.

Нові дані, опубліковані Шведським транспортним агентством Transportstyrelsen, показали, що цього року (до 28 серпня) було зареєстровано 733 інциденти, порівняно з 495 у 2024 році та лише 55 у 2023 році.

Агентство додало, що джерела перешкод було виявлено на території Росії.

Андреас Хольмгрен, керівник підрозділу, що займається цим питанням, заявив, що кількість перешкод зросла, а географічно вони поширилися на більшу територію.

Він додав, що ця проблема становить "ризик для безпеки" цивільної авіації, навіть якщо пілоти мають альтернативні системи, на які можна покластися.

Відтак влада має намір підняти це питання на міжнародному рівні, звернувшись до Міжнародної організації цивільної авіації.

У контексті втручання Росії у роботу GPS варто зазначити, що 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.

На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, проте міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що цьому не варто вірити.