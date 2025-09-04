Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Китаї соцмережа зацензурувала пошук «150 років» після розмови путіна та Сі Цзіньпіна про безсмертя — WP

 

Популярна в Китаї соціальна мережа Weibo піддала цензурі пошук за запитом «150 років» після оприлюднення уривка розмови лідерів росії, Китаю та Північної Кореї, де ті обговорювали тему довголіття.

Про це пише Washington Post.

Напередодні видання Bloomberg опублікувало запис розмови володимира путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина, на якій чутно, як перекладач пояснює главі рф слова Сі: «Раніше рідко хто доживав до 70 років, а нині у 70 років ти все ще дитина».

Видання пише, що далі політики обговорювали тему пересадки органів, після чого лідер Китаю сказав: «Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити й до 150 років».

Після цієї події пошукові запити про «150 років» піддали цензурі в соцмережі Weibo. Водночас одна компанія скористалася цією темою, аби прорекламувати свої медичні послуги.

Як пише WP, упродовж 3-4 вересня в інших китайських соціальних мережах з'явилося багато дописів про життя до 150 років.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Китай, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3494
  0,0225
 0,05
EUR
 1
 48,1348
  0,0676
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3000  0,05 0,12 41,3300  0,05 0,12
EUR 48,1200  0,05 0,10 48,1500  0,08 0,16

