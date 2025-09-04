Фінансові новини
- |
- 04.09.25
- |
- 20:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Китаї соцмережа зацензурувала пошук «150 років» після розмови путіна та Сі Цзіньпіна про безсмертя — WP
16:17 04.09.2025 |
Популярна в Китаї соціальна мережа Weibo піддала цензурі пошук за запитом «150 років» після оприлюднення уривка розмови лідерів росії, Китаю та Північної Кореї, де ті обговорювали тему довголіття.
Про це пише Washington Post.
Напередодні видання Bloomberg опублікувало запис розмови володимира путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина, на якій чутно, як перекладач пояснює главі рф слова Сі: «Раніше рідко хто доживав до 70 років, а нині у 70 років ти все ще дитина».
Видання пише, що далі політики обговорювали тему пересадки органів, після чого лідер Китаю сказав: «Прогнози показують, що в цьому столітті є шанс дожити й до 150 років».
Після цієї події пошукові запити про «150 років» піддали цензурі в соцмережі Weibo. Водночас одна компанія скористалася цією темою, аби прорекламувати свої медичні послуги.
Як пише WP, упродовж 3-4 вересня в інших китайських соціальних мережах з'явилося багато дописів про життя до 150 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань
|Європа готова надати гарантії безпеки Україні у день підписання мирної угоди – Макрон
|Трамп анонсував розмову з Путіним, у Білому домі заперечили
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту - Зеленський
|Зеленський за результатами «Коаліції охочих»: Ми домовилися, що буде різна присутність військ партнерів в Україні
|Зеленський: Ми обговорили з Трампом тиск на Росію, щоб примусити її до миру
|Німеччина запропонувала постачати 480 БМП щороку для озброєння ЗСУ – ЗМІ
|Рютте: РФ не має права вето на війська Європи в Україні
|Зеленський розповів, про що говорили на саміті «коаліції рішучих»
Бізнес
|Anthropic залучила $13 млрд і увійшла до числа найдорожчих стартапів світу
|OpenAI посилює безпеку ChatGPT після трагічних інцидентів та запускає батьківський контроль
|Google «тріумфував» у суді США та збереже Chrome і Android
|Dolby представила Dolby Vision 2 для розумних телевізорів
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|Перший у світі мультичастотний чип 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с розроблений в Китаї
|IBM та AMD разом розроблятимуть квантові комп'ютери