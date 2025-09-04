Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай не підтвердив заяви Путіна про угоду щодо «Сили Сибіру – 2»

 

Заяви президента РФ Володимира Путіна та голови Газпрому Олексія Міллера про досягнення домовленості з Китаєм щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2" не знайшли підтвердження з боку Пекіна. На цьому наголошують експерти та західні видання Financial Times, The Washington Post та Аxios.

У вівторок Міллер повідомив, що під час візиту Путіна до Китаю сторони підписали "юридично зобов'язальний меморандум". За його словами, з урахуванням уже чинних маршрутів експорт російського газу до КНР може зрости до 106 млрд кубометрів на рік. Наступного дня ці тези повторив і Путін. "Нарешті знайшли консенсус сторони, що ведуть переговори. У нас через Монголію буде 50 млрд (кубометрів). Загалом вийде понад 100 млрд кубометрів газу", - заявив він.

Втім, як пише The Washington Post, за три дні візиту Путіна підтвердження з боку Китаю так і не пролунало. Лідер КНР Сі Цзіньпін не згадав про газопровід, проєкт також не коментує CNPC - покупець російського газу. Видання Financial Times зазначає, що китайські державні медіа про угоду не писали, а в офіційному комюніке за підсумками переговорів йдеться лише про намір "активно просувати транскордонні інфраструктурні та енергетичні проєкти" без згадки "Сили Сибіру - 2"

"Заяви Росії були дещо передчасними. Це радше сигнал про наміри, ніж фінальне рішення", - сказав Віктор Гао, голова Китайського інституту енергетичної безпеки в коментарі FT.

Схожу думку висловив і директор Carnegie Russia Eurasia Center Олександр Габуєв: "Юридично зобов'язальний меморандум без ціни і строків не є остаточною угодою". За його словами, реальною домовленістю стали додаткові постачання через уже наявні маршрути - "Сила Сибіру - 1" (+6 млрд кубів) та Далекосхідний газопровід (+2 млрд). Щодо "Сили Сибіру - 2" Китай дав сигнал, що "зацікавлений у маршруті через Монголію, але готовий говорити про ціну та умови".

Саме ціна залишається головним питанням. За словами експертів, Пекін раніше вимагав ціну на рівні внутрішньої в Росії - $120-130 за тисячу кубів, що понад утричі нижче за європейську ($390). Нині, за даними Мінекономрозвитку РФ, постачання в КНР йде за $247 - зі знижкою близько 36% до європейських котирувань.

"За певних умов цей проєкт може стати збитковим для Росії, але всі важелі впливу - у Китаю, оскільки Москва сама відрізала себе від європейського ринку", - наголосив Джозеф Вебстер з Atlantic Council у коментарі Аxios.

Переговори щодо будівництва "Сили Сибіру - 2" тривають роками через розбіжності: Росії потрібен цей проєкт, щоб компенсувати зниження європейських постачань після вторгнення в Україну, тоді як Китай побоюється надмірної залежності від одного постачальника, а зростання попиту на газ у країні сповільнюється.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,02 0,06 41,4047  0,02 0,06
EUR 48,2300  0,06 0,12 48,2600  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес