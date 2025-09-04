«Газпром» не має газу для виконання планів Путіна про збільшення експорту до Китаю, – дослідження

Домовленості про збільшення поставок газу до Китаю, досягнуті під час візиту до Пекіна президента РФ Владіміра Путіна, не забезпечені наявними ресурсами "Газпрому".

Про це попередили експерти російського Інституту енергетики та фінансів, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, крім меморандуму про новий газопровод "Сила Сибіру-2", який не включає реальний контракт і поки не передбачає поставок, Путін домовився з керівником Китаю Сі Цзіньпіном про збільшення експорту по трубі "Сила Сибіру-1", що вже діє.

ІЗ 2031 року обсяг прокачування в Китай має зрости з 38 млрд до 44 млрд кубометрів на рік.

Усього до 2049 року "Газпром" взявся надати Китаю 114 млрд кубометрів додаткового газу, однак виникає питання, як можна буде забезпечити таке значне збільшення.

Наразі "Сила Сибіру-1" забезпечується за рахунок двох родовищ - Чаяндинського та Ковиктинського, проєктною потужністю 52 млрд кубометрів на рік, при цьому газ із цих родовищ також використовується для газифікації деяких регіонів Росії.

За оцінками експертів, щоб виконати контракт, "Газпрому" доведеться закуповувати газ у інших виробників - "Роснєфті", "Сургутнафтогазу" та "Іркутської нафтової компанії".

"Інакше власних газових ресурсів "Газпрому" може й не вистачити", - зазначили в ІЕФ.

У цьому випадку "Газпрому" доведеться відмовитися від статусу монопольного експортера трубопровідного газу, чому в минулому він відчайдушно чинив опір.

Зараз два родивща спільно видають щороку 42 млрд кубометрів газу, із яких для експорту залишається якраз 38 млрд кубометрів. Працювати 30 років у такому темпі, щоб забезпечити нові зобов'язання "Газпрому", ці родовища не зможуть.

Раніше російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов'язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами.

У відповідь на це акції "Газпрому" на Московській біржі впали на 3,12% - до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.

Наприкінці серпня повідомлялося, що переговори між Росією та Китаєм щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2", який особисто просуває Володимир Путін, зайшли в глухий кут.

До того повідомлялося, за даними Reuters, Китай вирішив прискорити будівництво центрально-азіатського трубопроводу для імпорту газу з Туркменістану, замість запропонованого Росією проєкту газогону "Сила Сибіру-2", який просував особисто Владімір Путін.

Водночас, попри публічні заяви Путіна й російських чиновників, про жодні зрушення у будівництві проєкту "Сила Сибіру-2" офіційно не повідомлялося.

Голова "Газпрому" Алексєй Міллер раніше заявляв, що найближчим часом поставки трубопровідного газу до Китаю вийдуть на рівень колишнього експорту до Європи і становитиме близько 100 млрд кубометрів, але для цього необхідно збудвати газогін "Сила Сибіру-2".