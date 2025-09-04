Авторизация

В економіці РФ фіксується «технічна стагнація» – голова «Сбербанку» Греф

 

Російська економіка в другому кварталі 2025 року увійшла до стадії «технічної стагнації», заявив голова «Сбербанку» Герман Греф, виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоку 3 вересня.

«Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить очевидні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок», - сказав Греф.

За його словами, важливим чинником є ключова ставка. За оцінкою «Сбербанку», до кінця року ставка становитиме 14%. Але, заявив Греф, цього замало, щоб пожвавити економіку.

«Ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, має бути 12% і нижче», - вважає очільник провідної російської фінансової установи.

Стагнація - це довготривалий застій в економіці, якому властиві низькі або нульові темпи зростання ВВП, високий рівень безробіття та зниження заробітної плати та рівня життя населення. Це призводить до погіршення економічної ситуації в країні.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

