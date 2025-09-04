Фінансові новини
04.09.25
- 13:48
- RSS
- мапа сайту
«Путін слабший, ніж будь-коли»: голова міноборони Британії назвав причини
09:51 04.09.2025 |
Російський диктатор Володимир Путін через повномасштабну війну проти України значно ослаб. Зокрема, він вже втратив мільйон солдатів.
Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції в Києві заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.
За його словами, коли Північна Корея надає Росії солдатів, а Китай передає свої технології та важливі компоненти, це свідчить про те, що Путін благає інших про допомогу.
"Це говорить мені, що Путін любить демонструвати свою силу, але він слабший, ніж будь-коли", - підкреслив Гілі.
Він уточнив, що про слабкість Путіна свідчать кілька фактів:
* він втратив понад мільйон людей;
* він втратив понад 10 тисяч танків і броньованих машин;
* його Чорноморський флот був принижений країною без флоту;
* він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.
"Це була війна, яку він думав виграти за три дні, але він досі її веде через мужність українців три з половиною роки потому", - зазначив британський міністр.
