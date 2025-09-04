Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії

 

Європейська комісія у пропозиціях до семирічного бюджету на 2028-2034 роки пропонує подвоїти кошти, які будуть скеровані на підтримку заморських територій на кшталт Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Пропозиція Єврокомісії передбачає, що Гренландія у наступному семирічному бюджетному циклі ЄС отримає 530 мільйонів євро підтримки - у понад два рази більше, ніж передбачено нинішнім бюджетом.

Загалом же виконавчий орган Євросоюзу пропонує у 2028-2034 роках закласти майже 1 мільярд євро підтримки для 13 заморських країн і територій (ЗКТ), пов'язаним з ЄС, наприклад Французькій Полінезії.

"ЗКТ мають велике геополітичне і стратегічне значення для ЄС, оскільки відіграють важливу роль як критично важливі форпости Союзу в своїх географічних районах", - пояснили в Єврокомісії.

Гренландія опинилась у центрі геополітичної напруженості з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року.

Трамп неодноразово заявляв, що Сполученим Штатам з міркувань безпеки потрібна стратегічно розташована, багата на ресурси Гренландія, і відмовився виключати застосування сили для її захоплення.

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0437  0,00 0,01 41,5607  0,03 0,08
EUR 47,9093  0,02 0,04 48,5543  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3750  0,02 0,06 41,4047  0,02 0,06
EUR 48,2300  0,06 0,12 48,2600  0,03 0,07

