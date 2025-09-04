Фінансові новини
Суд США визнав незаконним скорочення фінансування Гарварду адміністрацією Трампа
08:59 04.09.2025 |
Федеральний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно припинила виплату грантів Гарвардському університету на суму близько 2,2 млрд доларів, і більше не може блокувати фінансування досліджень для цього закладу, повідомляє Reuters.
Рішення ухвалила суддя окружного суду США Аллісон Берроуз. Вона зазначила, що хоча Гарвард допустив прояви ненависті на кампусі, адміністрація Трампа "використала антисемітизм як ширму для цілеспрямованого ідеологічно мотивованого наступу на провідні університети країни".
Суд заборонив адміністрації припиняти або заморожувати будь-яке додаткове федеральне фінансування Гарварду, блокувати виплати за існуючими грантами або відмовлятися від надання нових грантів у майбутньому.
"Президент університету Алан Ґарбер у повідомленні для спільноти кампусу відзначив, що рішення "підтверджує наші аргументи на захист академічної свободи університету, критично важливих наукових досліджень та основних принципів американської вищої освіти"", - зазначено в повідомленні.
