США експортували рекордний обсяг скрапленого газу: основний напрямок - Європа

США у серпні 2025 року експортували 9,33 млн т (12,9 млрд куб м) скрапленого природного газу (LNG), що стало новим історичним максимумом.

Про це пише Reuters.

Це перевищує попередній рекорд, встановлений у квітні (9,25 млн тонн), а також липневий показник у 9,1 млн тонн.

Зростання експорту пов'язане із завершенням планового технічного обслуговування на низці заводів, а також із нарощуванням виробництва на об'єкті Plaquemines компанії Venture Global. Цей завод, другий за потужністю у США (27,2 млн тонн на рік), у серпні експортував 1,6 млн тонн - 17% від загального обсягу американського експорту.

Plaquemines продовжує будівництво, але вже у вересні очікується запуск усіх 18 виробничих ліній, що може ще більше збільшити обсяги.

Європа залишилася головним напрямком експорту американського LNG - 6,16 млн тонн, або 66% від загального обсягу.

Це більше, ніж у липні, коли на континент було постачено 5,25 млн тонн (58%).

Експорт до Азії у серпні знизився до 1,47 млн тонн, порівняно з 1,8 млн тонн у липні.

Єгипет імпортував 0,57 млн т (0,8 млрд куб м), що відповідає 6% від американського експорту. Країна в останні місяці збільшила імпорт LNG, в тому числі з США, на фоні дефіциту ресурсу.

Поставки до Латинської Америки знизилися до 0,69 млн т (1,0 млрд куб м) або 7% від загального обсягу.

Близько 0,37 млн т (0,5 млрд куб м) американського LNG у серпні не мали кінцевого отримувача і були доступні для біржових контрактів.