Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю
13:48 03.09.2025 |
Акції російського "Газпрому" на Московській біржі напередодні падали на 3,12% - до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.
Падіння стало найглибшим серед складників індексу Мосбіржі та більш ніж удвічі перевищило зниження самого індексу, який втратив 1,44%, повідомляє The Moscow Times.
Таким чином ринок відреагував на заяви російських посадовців про досягнення політичних домовленостей у Китаї щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який лобіював особисто російський диктатор Путін.
Аналітики зауважують, що насправді йдеться лише про черговий меморандум про наміри, а не про комерційний контракт на постачання російського газу до Китаю. Переговори щодо ціни також продовжуються - Пекін вимагає тарифу, близького до внутрішніх російських цін на рівні близько $120-130 за тисячу кубометрів, тоді як російська сторона хотіла б домовитися про вищу ціну.
До того ж, фінансування проєкту, за наявною інформацією, ляже переважно на "Газпром". Будівництво магістралі орієнтовною довжиною 2,6 тис. км та підготовка ресурсної бази можуть коштувати близько 2 трлн руб. ($25 млрд), що, на думку ряду експертів, погіршить фінансові показники компанії у середньостроковій перспективі.
Як повідомлялось, напередодні російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов'язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами. Водночас голова російської компанії Олексій Міллер не уточнив умов угоди, а китайські державні ЗМІ взагалі про неї не повідомили.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|США експортували рекордний обсяг скрапленого газу: основний напрямок - Європа
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
Бізнес
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї