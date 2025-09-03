Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю

 

Акції російського "Газпрому" на Московській біржі напередодні падали на 3,12% - до 130,7 руб., а ринкова капіталізація компанії зменшилася приблизно на 100 млрд руб.

Падіння стало найглибшим серед складників індексу Мосбіржі та більш ніж удвічі перевищило зниження самого індексу, який втратив 1,44%, повідомляє The Moscow Times.

Таким чином ринок відреагував на заяви російських посадовців про досягнення політичних домовленостей у Китаї щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який лобіював особисто російський диктатор Путін.

Аналітики зауважують, що насправді йдеться лише про черговий меморандум про наміри, а не про комерційний контракт на постачання російського газу до Китаю. Переговори щодо ціни також продовжуються - Пекін вимагає тарифу, близького до внутрішніх російських цін на рівні близько $120-130 за тисячу кубометрів, тоді як російська сторона хотіла б домовитися про вищу ціну.

До того ж, фінансування проєкту, за наявною інформацією, ляже переважно на "Газпром". Будівництво магістралі орієнтовною довжиною 2,6 тис. км та підготовка ресурсної бази можуть коштувати близько 2 трлн руб. ($25 млрд), що, на думку ряду експертів, погіршить фінансові показники компанії у середньостроковій перспективі.

Як повідомлялось, напередодні російський "Газпром" оголосив про підписання юридично зобов'язуючої угоди про будівництво нового газопроводу "Сила Сибіру-2" до Китаю через Монголію та про розширення постачань іншими маршрутами. Водночас голова російської компанії Олексій Міллер не уточнив умов угоди, а китайські державні ЗМІ взагалі про неї не повідомили.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія, Китай
 

