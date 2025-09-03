Фінансові новини
- 03.09.25
- 17:47
У США банкам дозволять приховувати проблемні кредити
12:39 03.09.2025 |
Зміна правил звітності від американських фінансових регуляторів може дозволити банкам приховувати проблемні кредити і маскувати ознаки стресу в кредитних портфелях, попереджають економісти й аналітики.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Нові вимоги, які набудуть чинності цієї осені на тлі кампанії з дерегуляції президента Дональда Трампа, скасовують зобов'язання банків розкривати загальний обсяг кредитів зі зміненими умовами. Тепер потрібно буде звітувати тільки про кредити, які модифікувалися протягом останніх 12 місяців.
Раніше змінений кредит залишався в цій категорії протягом усього терміну дії - така практика існувала з 1970-х. Тепер же спостерігати за показником, який є одним із ранніх сигналів фінансових проблем, стане важче.
"Це жахливе рішення, - заявив Ребел Коул, колишній економіст Федеральної резервної ради, а нині професор фінансів у Флоридському атлантичному університеті, - У нас і так занадто багато непрозорості, а тепер її стане ще більше".
У другому кварталі банки повідомили про $81 млрд змінених кредитів (0,62% усіх позик) - найбільший показник майже за чотири роки, за даними BankRegData.
Прихильники змін, зокрема банківське лобі Bank Policy Institute, наполягають, що нова норма робить звітність більш зрозумілою та уніфікованою. Вони вважають 12 місяців достатнім періодом для оцінки фінансового стану позичальника.
Утім, критики вбачають у нововведенні спробу приховати довгострокові проблеми: "Я вважаю, що банки просто маскують прострочення. Це зараз стиль у всій індустрії", - каже банківський аналітик Крістофер Вейлен.
