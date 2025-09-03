Фінансові новини
Китай на параді вперше показав свою ядерну тріаду
12:31 03.09.2025 |
Китай на військовому параді у Пекіні 2 вересня з нагоди з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні вперше показав свою ядерну тріаду - наземні, морські та повітряні стратегічні сили. Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа" у середу, 3 вересня.
Тріада включала далекобійні ракети повітряного базування JingLei-1, міжконтинентальні ракети підводного базування JuLang-3, наземні міжконтинентальні ракети DongFeng-61 та наземні міжконтинентальні ракети нового типу DongFeng-31.
У масштабному параді взяли участь понад десять тисяч військових
Як повідомляє "Сіньхуа", у параді взяли участь понад десять тисяч військовослужбовців. Зокрема площею Тяньаньмень пройшли китайські солдати, які брали участь у миротворчих операціях Організації Об'єднаних Націй (ООН).
У параді також взяли участь більше ста літаків та сотні наземних озброєнь. Серед представлених видів озброєння були танки, артилерія, безпілотники, гіперзвукові ракети, системи радіоелектронного глушіння та стратегічна зброя.
Над площею, де проходив парад пролітали гелікоптери, які несли транспаранти з написами "Справедливість перемагає", "Мир перемагає" та "Народ перемагає".
Сі Цзіньпін заявив, що людство знову обирає - мир чи війна
Лідер КНР Сі Цзіньпін, виступаючи з промовою на параді, закликав країни "усунути корінні причини війни та запобігти повторенню історичних трагедій".
"Людство знову стикається з вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи ігри з нульовою сумою", - заявив він.
Сі на параді супроводжували президент Росії Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
Серед іноземних глав держав, які були присутні на параді в Китаї, майже не було західних лідерів. Участь у ньому взяли лише прем'єр-міністр Словаччини, яка є членом ЄС, Роберт Фіцо та президент Сербії Александер Вучич. У травні 2025 році ці два політики також відвідали парад до Дня перемоги у Москві.
