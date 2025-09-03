Авторизация

Інфляція в Туреччині у серпні сповільнилася до 33%, вище прогнозу

 

Споживчі ціни в Туреччині в серпні зросли на 32,95% у річному виразі, повідомляється у звіті статистичного інституту країни (Turkstat).

Темпи зростання сповільнилися за підсумками п'ятнадцятого місяця поспіль і є мінімальними з листопада 2021 року. У липні інфляція становила 33,52%.

Проте аналітики в середньому прогнозували більш значне ослаблення інфляції минулого місяця - до 32,6%, за даними Trading Economics.

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 33,3% (у липні - на 28%), алкогольні напої та тютюнові вироби - на 29,7% (на 27,8%), одяг і взуття - на 9,5% (на 10,7%), комунальні послуги - на 53,3% (на 62%). Ціни в готелях, кафе і ресторанах збільшилися на 34% (на 34,2%). Вартість транспортних послуг підвищилася на 24,9% (на 26,6%), медичних - на 36,6% (на 37,5%), освітніх - на 60,9% (на 75,5%).

Базова інфляція (без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв) у серпні становила 33% у річному виразі, що є найнижчим показником із грудня 2021 року, порівняно з 34,7% у липні.

Споживчі ціни в Туреччині минулого місяця збільшилися на 2% проти липня, тоді як експерти в середньому прогнозували підйом на 1,8%.

Ціни виробників (індекс PPI) у серпні підвищилися на 25,2% у річному виразі (максимальний приріст за пів року) і на 2,5% у помісячному, повідомив Turkstat. У липні зростання становило відповідно 24,2% і 1,7%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

