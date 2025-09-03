У США пояснили, що не вводять вторинні санкції проти Китаю через переговори

США утрималися від введення вторинних санкцій проти Китаю за його підтримку війни Росії проти України, оскільки тривають широкі торговельні переговори.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.

Президент Дональд Трамп погрожував ввести санкції проти покупців російської нафти, якщо Київ і Москва не досягнуть угоди про припинення війни. Наразі Білий дім ввів мита лише щодо Індії за її закупівлі російської нафти, але не щодо Китаю, нагадує медіаресурс.

«Президент Трамп не ввів мита на Китай, оскільки ці переговори тривають. І війна в Україні, безумовно, є частиною цих обговорень. Я не заперечую, що це було б ефективно», - заявив Вітакер, додавши, що останній раз, коли Пекін і Вашингтон вели тарифну війну, вона завершилася введенням 145% мит з обох сторін.

«Це не той спосіб, яким можна вирішити ситуацію як у торгівлі з Китаєм, так і у війні між Росією та Україною», - додав він, натякаючи на складність застосування таких економічних важелів.

Вітакер зазначив, що хоча мита на Індію «змінили їхні розрахунки» щодо закупівель російської енергії, вони «ймовірно не сприятимуть налагодженню тісніших торговельних відносин з Індією».

Що стосується Китаю, посол, підкреслив, що Трамп «безумовно знає, що має такі карти в рукаві» і може ввести мита, якщо вважатиме це необхідним.

Минулого місяця Трамп продовжив торговельне перемир'я з Китаєм на 90 днів, оскільки обидві сторони також обговорюють можливість зустрічі лідерів.

Франція і Німеччина наполягають на введенні вторинних санкцій, оскільки їхні лідери втрачають терпіння через небажання американського президента відкрито протистояти російському очільнику Володимиру Путіну з приводу його війни в Україні.