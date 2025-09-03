Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цінова «стеля» на нафту з РФ у $47,6 за барель набула чинності. У січні її змінять
10:35 03.09.2025 |
З середи, 3 вересня, Євросоюз знизив граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Таке рішення було ухвалене в межах 18-го пакету санкцій проти Росії.
До обмеження також приєдналася Швейцарія, Велика Британія та Канада.
У грудні 2022 року країни-члени ЄС та G7 встановили граничну ціну на російську нафту у $60 за барель.
У межах 18-го пакету санкцій Євросоюз вирішив, що "стеля" ціни на російську нафту буде "плаваючою" - встановлюватиметься на 15% нижчою за ринкову за останні десять тижнів.
Новий ліміт набирає чинності 3 вересня. Наступного разу цінову "стелю" для російської нафти опублікують 15 січня 2026 року.
Від середи обмеження діятиме для контрактів, укладених після 20 липня. Для угод, підписаних до цієї дати, зберігається старий рівень у $60 за барель - до 18 жовтня 2025 року.
Цінові "стелі" для нафтопродуктів залишилися незмінними: $100 за барель для легких і $45 для важких.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|США експортували рекордний обсяг скрапленого газу: основний напрямок - Європа
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
Бізнес
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї