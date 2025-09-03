Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Цінова «стеля» на нафту з РФ у $47,6 за барель набула чинності. У січні її змінять

 

З середи, 3 вересня, Євросоюз знизив граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Таке рішення було ухвалене в межах 18-го пакету санкцій проти Росії.

До обмеження також приєдналася Швейцарія, Велика Британія та Канада.

У грудні 2022 року країни-члени ЄС та G7 встановили граничну ціну на російську нафту у $60 за барель.

У межах 18-го пакету санкцій Євросоюз вирішив, що "стеля" ціни на російську нафту буде "плаваючою" - встановлюватиметься на 15% нижчою за ринкову за останні десять тижнів.

Новий ліміт набирає чинності 3 вересня. Наступного разу цінову "стелю" для російської нафти опублікують 15 січня 2026 року.

Від середи обмеження діятиме для контрактів, укладених після 20 липня. Для угод, підписаних до цієї дати, зберігається старий рівень у $60 за барель - до 18 жовтня 2025 року.

Цінові "стелі" для нафтопродуктів залишилися незмінними: $100 за барель для легких і $45 для важких.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

