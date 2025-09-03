Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
56% громадян ЄС підтримують розширення Євросоюзу
10:28 03.09.2025 |
Більше половини громадян ЄС підтримують його розширення - такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.
Дані Євробарометра щодо розширення представила у Копенгагені єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Європейська правда".
"Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", - зазначила Кос.
Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.
Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції - майже 80%.
Кос також відзначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.
Марта Кос також розповіла, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|США експортували рекордний обсяг скрапленого газу: основний напрямок - Європа
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
Бізнес
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї