56% громадян ЄС підтримують розширення Євросоюзу

 

Більше половини громадян ЄС підтримують його розширення - такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.

Дані Євробарометра щодо розширення представила у Копенгагені єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Європейська правда".

"Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", - зазначила Кос.

Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.

Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції - майже 80%.

Кос також відзначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.

Марта Кос також розповіла, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3719
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 48,2024
  0,0268
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0414  0,03 0,07 41,5921  0,06 0,14
EUR 47,8886  0,12 0,26 48,5645  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,07 0,17 41,3800  0,07 0,17
EUR 48,1700  0,09 0,18 48,2250  0,06 0,12

