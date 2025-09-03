Авторизация

Центробанк Росії заявив про прогнозоване скорочення витрат

 

Центральний банк РФ заявив, що країна зрештою буде змушена скоротити деякі видатки, оскільки дефіцит бюджету, імовірно, перевищить офіційний прогноз, а резерви продовжують зменшуватися.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

ЦБ Росії попередив, що дефіцит бюджету цього року перевищить заплановані 1,7% ВВП.

«Поточні бюджетні показники характеризуються слабкою динамікою доходів, пов'язаних з імпортом і податком на прибуток», - зазначив банк. Це відбувається на тлі «помітного зниження імпорту, зміцнення рубля, несприятливих зовнішніх умов і зниження фінансових результатів порівняно з минулим роком».

Водночас бюджетні видатки перевищили показники попередніх років. За оцінками центрального банку, у першому півріччі 2025 року уряд витратив 50,3% запланованих річних видатків, порівняно із середнім показником 44,2% у період з 2011 по 2024 рік. «Це свідчить про те, що фактичні видатки можуть перевищити запланований обсяг на рік», - йдеться у повідомленні.

Вже через сім місяців після початку 2025 року дефіцит бюджету перевищив 2% ВВП, порівняно з запланованими 1,7% за весь рік, досягнувши рекордних 4,8 трлн рублів (59,4 млрд доларів).

Ліквідні активи Національного фонду благополуччя, доступні для покриття дефіциту, станом на 1 серпня становили менш як 4 трлн рублів. У середньостроковій перспективі резерви фонду будуть продовжувати скорочуватися через зниження доходів від нафти і газу та продовження інвестицій у внутрішні активи, зазначив банк. Водночас російський уряд очікує різкого збільшення витрат на державну допомогу через індексацію виплат і зростання кількості їхніх отримувачів. З огляду на зростання соціальних витрат, «нормалізація фіскальної політики вимагатиме обмеження інших витрат», зазначив центральний банк.
Ключові теги: Росія
 

