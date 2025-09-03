Польща підписала угоду на $1,6 мільярда на поставку 46 радарів для ППО

Польща підписала контракт на суму 5,8 млрд злотих (1,6 млрд доларів) з консорціумом PGZ-Narew на поставку 46 пасивних радарів для систем протиповітряної та протиракетної оборони ближнього радіуса дії.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Контракт на радіолокаційні станції є інвестицією в безпеку Польщі, а також в нашу економіку. Ці радіолокаційні станції підвищать безпеку нашого повітряного простору. Це є для нас пріоритетом», - заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Зазначається, що радари забезпечать постійне спостереження за повітряним простором та ефективну протиповітряну і протиракетну оборону.

PGZ-Narew - це консорціум польських оборонних компаній на чолі з контрольованою державою Польською зброярською групою (PGZ), який спільно реалізує програму створення польської системи протиповітряної та протиракетної оборони ближнього радіуса дії Narew.

Контракт було підписано на Міжнародній виставці оборонної промисловості в місті Кельце.