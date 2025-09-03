Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща підписала угоду на $1,6 мільярда на поставку 46 радарів для ППО
09:51 03.09.2025 |
Польща підписала контракт на суму 5,8 млрд злотих (1,6 млрд доларів) з консорціумом PGZ-Narew на поставку 46 пасивних радарів для систем протиповітряної та протиракетної оборони ближнього радіуса дії.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
«Контракт на радіолокаційні станції є інвестицією в безпеку Польщі, а також в нашу економіку. Ці радіолокаційні станції підвищать безпеку нашого повітряного простору. Це є для нас пріоритетом», - заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Зазначається, що радари забезпечать постійне спостереження за повітряним простором та ефективну протиповітряну і протиракетну оборону.
PGZ-Narew - це консорціум польських оборонних компаній на чолі з контрольованою державою Польською зброярською групою (PGZ), який спільно реалізує програму створення польської системи протиповітряної та протиракетної оборони ближнього радіуса дії Narew.
Контракт було підписано на Міжнародній виставці оборонної промисловості в місті Кельце.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада має намір ввести тимчасове бронювання для нових працівників підприємств ВПК
|Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Відбулося перше засідання Керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови - Свириденко
|Уряд Чехії вирішив щороку виділяти на відновлення України понад 40 млн євро
|США експортували рекордний обсяг скрапленого газу: основний напрямок - Європа
|Виробник української ракети «Фламінго» запускає в Данії завод твердого палива
|Лише меморандум: Акції «Газпрому» відреагували падінням на новини про мегапроєкт Путіна для Китаю
|Естонія долучиться до ініціативи закупівлі у США зброї для України
Бізнес
|Chrome поза конкуренцією: браузер Google утримує 70% користувачів PC і мобільних пристроїв
|Сонячні панелі, встановлені наприкінці 1980-х, все ще дають понад 80% потужності, — дослідження
|Windows 11 синхронізуватиме буфер обміну з Android
|Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво
|Південна Корея роздає роботів літнім людям
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї