Болгарія не розслідуватиме перешкоди GPS, які зачепили літак з фон дер Ляєн
09:38 03.09.2025 |
Болгарія не проводитиме розслідування інциденту з перешкодами сигналу GPS, які зачепили літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков, якого цитує БНТ.
Очільник уряду Болгарії зазначив, що інцидент не розглядається як гібридна чи кібератака.
"Частина способів ведення сучасних воєн включає так звану радіоелектронну боротьбу, яка являє перешкоди в радіочастотному спектрі, і це спостерігається в останні роки в зонах ведення війни", - сказав Желязков.
Він нагадав, що перешкоди сигналам GPS останнім часом фіксують "від Гельсінкі, через Чорне море, Єреван, Тбілісі, Кіпр, Сирію, аж до Тріполі".
За словами прем'єр-міністра, "такі речі відбуваються щодня".
Немає нічого, чого б керівництво повітряного руху в Болгарії не виконало за протоколом, додав він.
Нагадаємо, 31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії була заглушена на шляху до Болгарії. Влада країни підозрює, що це відбулося через втручання Росії.
На тлі цього інциденту із літаком, де перебувала фон дер Ляєн, ЄС розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.
Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив твердження про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, проте міністр внутрішніх справ Болгарії Даніель Мітов вважає, що цьому не варто вірити.
