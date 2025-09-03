Фінансові новини
03.09.25
17:45
RSS
мапа сайту
Мерц розкритикував заяву фон дер Ляєн про розгортання військ в Україні
08:44 03.09.2025 |
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії військової безпеки для України, зокрема щодо розгортання іноземного контингенту.
Заяву очільника уряду Німеччини наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Мерц, Європейський Союз не несе відповідальності за рішення щодо військової підтримки України.
Він чітко дав зрозуміти, що конкретних планів щодо розгортання військ в Україні не існує - "принаймні в Німеччині".
Канцлер наголосив, що рішення про довгострокові гарантії безпеки можна ухвалити лише після укладення перемир'я або мирної угоди.
І навіть тоді, за його словами, він мав би "значні застереження" щодо розгортання німецьких військ і наголосив, що це має бути схвалено німецьким парламентом.
Він додав, що розгортання військ також залежатиме від типу угоди, укладеної з Росією.
"Ще є багато, багато перешкод, які потрібно подолати, можливо, протягом досить тривалого проміжку часу", - резюмував Мерц.
Його критична заява перегукується із коментарем очільника Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який раніше наголошував, що вважає неправильним публічне обговорення можливих гарантій безпеки для України.
Нагадаємо, фон дер Ляєн в інтерв'ю FT заявляла про "дорожню карту" - плани розгортання багатонаціональних сил в Україні.
Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.
