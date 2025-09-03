Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ
23:51 02.09.2025 |
Алмази з Росії продовжують надходити на ринки Євросоюзу і США, попри санкції країн G7 і ЄС проти російської держкорпорації "Алроса" - найбільшого виробника в Росії і одного зі світових лідерів галузі.
Це з'ясували журналісти OCCRP і європейські ЗМІ, повідомляє видання The Moscow Times.
Ключовим транзитним хабом для обходу обмежень стала Вірменія, через яку постачаються дорогоцінні камені вартістю сотні мільйонів доларів.
Європейська влада визнає, що на етапі огранування камені часто втрачають дані про походження.
Головним інструментом схеми стала створена в травні 2022 року в Росії "Перша алмазна компанія" (First Diamond Company, FDC).
Формально вона незалежна від "Алросі", але її власники і топменеджер пов'язані з держкомпанією: власницею виступає колишній співробітник відділу продажів "Алросі" Регіна Соболь, а першим гендиректором був Євген Цибуков, який раніше працював у московському підрозділі "Алроса Diamonds".
З кінця 2022 року FDC почала активно експортувати алмази до Вірменії. За даними OCCRP, майже половина всіх імпортованих до цієї країни каменів має російське походження.
Тільки з січня 2023 по березень 2024 року FDC вивезла алмазів на суму понад $290 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ
|Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка