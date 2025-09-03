Авторизация

Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ

 

Алмази з Росії продовжують надходити на ринки Євросоюзу і США, попри санкції країн G7 і ЄС проти російської держкорпорації "Алроса" - найбільшого виробника в Росії і одного зі світових лідерів галузі.

Це з'ясували журналісти OCCRP і європейські ЗМІ, повідомляє видання The Moscow Times.

Ключовим транзитним хабом для обходу обмежень стала Вірменія, через яку постачаються дорогоцінні камені вартістю сотні мільйонів доларів.

Європейська влада визнає, що на етапі огранування камені часто втрачають дані про походження.

Головним інструментом схеми стала створена в травні 2022 року в Росії "Перша алмазна компанія" (First Diamond Company, FDC).

Формально вона незалежна від "Алросі", але її власники і топменеджер пов'язані з держкомпанією: власницею виступає колишній співробітник відділу продажів "Алросі" Регіна Соболь, а першим гендиректором був Євген Цибуков, який раніше працював у московському підрозділі "Алроса Diamonds".

З кінця 2022 року FDC почала активно експортувати алмази до Вірменії. За даними OCCRP, майже половина всіх імпортованих до цієї країни каменів має російське походження.

Тільки з січня 2023 по березень 2024 року FDC вивезла алмазів на суму понад $290 млн.

За матеріалами: Економічна правда
 

