Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів

 

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про скасування з наступного року дозволу для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TMSC) на постачання американського обладнання з виробництва мікросхем до Китаю.

Це стало наступним кроком щодо обмеження доступу КНР до американських технологій, повідомляє Укрінформ із посиланням на FT.

«Компанія TSMC отримала сповіщення від уряду США про те, що її авторизація як підтвердженого кінцевого користувача для виробництва в місті Нанкін буде скасована 31 грудня 2025 року», - заявив у вівторок представник TSMC.

TSMC має завод у Нанкіні, на материковій частині Китаю, який масово виробляє чипи для побутової електроніки та різного промислового обладнання. Компанія також має завод у Шанхаї, який використовує технології старшого покоління.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

