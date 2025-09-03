В’єтнам святкує 80-ту річницю Національного дня (2 вересня)

2 вересня 2025 року В'єтнам святкує 80-ту річницю свого заснування.

80 років - це особлива історична віха для всієї країни, всієї нації та кожного в'єтнамця. Це не лише велике національне свято, а й символ духу солідарності, патріотизму та незламної волі всіх поколінь в'єтнамського народу, які жертвували собою та присвятили себе незалежності та свободі Вітчизни.

Саме, 2 вересня 1945 року на історичній площі Бадінь президент Хо Ши Мін - великий лідер в'єтнамського народу - зачитав «Декларацію незалежності», поклавши початок Демократичній Республіці В'єтнам, яка сьогодні є Соціалістичною Республікою В'єтнам. Ця подія відкрила нову еру в історії нації - еру незалежності та свободи.

Щоб досягти цього історичного моменту, весь в'єтнамський народ одностайно піднявся й здійснив Серпневу революцію, поклавши край 80-річному колоніальному пануванню Франції. Однак шлях до повної незалежності та возз'єднання на цьому не закінчився. В'єтнам мав пройти ще дві важкі війни опору проти французьких колонізаторів та американських імперіалістів.

В'єтнамський народ, натхненний закликом Президента Хо Ши Міна, що «ніщо не є дорожчим за незалежність і свободу», боровся з непохитною мужністю, витримуючи неймовірні труднощі, втрати та жертви, і врешті-решт у 1975 році здобув незалежність, свободу та возз'єднав країну.

З обложеної та ізольованої країни, відсталої та сильно спустошеної 30 роками війни проти іноземних загарбників, В'єтнам перетворився на державу з швидкозростаючою економікою, яка входить до 35 провідних економік за рівнем ВВП та до 20 найкращих економік світу за рівнем торгівлі.

В'єтнам проводить незалежну й самостійну зовнішню політику, спрямовану на підтримання миру, співпраці та розвитку, дотримується принципів багатосторонності та різноманітності, прагнучи бути другом, надійним партнером і відповідальним членом міжнародної спільноти.

Щодо національної оборони, В'єтнам створив регулярні, елітні та поступово модернізовані народні збройні сили та дотримується політики «чотирьох Ні» (ніяких військових союзів, жодних іноземних баз, жодної змови з однією країною проти іншої, жодного застосування сили чи погрози її застосуванням).

В'єтнам наразі має дипломатичні відносини з 194 країнами світу та надає великого значення розвитку дружніх та взаємовигідних відносин з усіма традиційними друзями, серед яких особливе місце займає Україна.

Протягом багатьох років В'єтнам та Україна підтримують всебічне партнерство та співробітництво у різних сферах - від економіки та торгівлі до науки, технологій, культури й гуманітарних обмінів.

Чимало поколінь в'єтнамців навчалися і працювали в Україні. Багато хто з них тепер обіймає важливі посади в державних органах, деякі є успішними бізнесменами. Так, перший мільярдер В'єтнаму - Фам Нхат Вионг заробив свої перші гроші, живучи у Харкові на початку 1990-х років, започаткувавши бренд локшини швидкого приготування «Мівіна».

Також багато українських фахівців та інженерів приїжджали до В'єтнаму, щоб допомогти країні у післявоєнній відбудові.

Тисячі в'єтнамців обрали Україну своєю другою домівкою і залишилися тут після навчання та роботи.

Незважаючи на виклики, пов'язані з війною, двосторонній товарообіг залишається стабільним: у першому півріччі 2025 року двосторонній товарообіг зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, збільшившись з 430 млн до 560 млн доларів США.

У перспективі, як підтвердив Президент В'єтнаму Лионг Кионг у своєму привітанні Президенту Зеленському з нагоди 34-ї річниці незалежності України, В'єтнам готовий і надалі посилювати співпрацю з Україною в різних сферах, від торгівлі та економіки до науки, технологій та культури в інтересах народів двох країн.