Видатки держав-членів Європейського Союзу (ЄС) на оборону досягнуть в 2025 році нового рекорду в 381 мільярд євро, оскільки країни блоку вкладають дедалі більше коштів з метою стримування Росії. Такі дані оприлюднило у вівторок, 2 вересня, Європейське оборонне агентство (EDA).

Як зазначається у повідомленні, зростання обсягів оборонних витрат на 10 відсотків простежується й на тлі зобов'язання європейських країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО) значно збільшити витрати на оборону під тиском президента США Дональда Трампа. "Європа витрачає рекордні суми на оборону, щоб забезпечити безпеку наших громадян, і ми на цьому не зупинимося", - зазначила верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас.

Як наголосили в EDA з загальної суми коштів, витрачених цього року на оборонні потреби, близько 130 мільярдів євро становили інвестиції, приміром, у розробку нових видів озброєнь. Показовим на цьому тлі є реалізація оборонного фонду ЄС під назвою SAFE, що передбачає залучення позик під пільгові умови на фінансування саме оборонних видатків. Минулого тижня Європейська Комісія повідомила, що кредитний інструмент SAFE на загальну суму 150 мільярдів євро повністю розписаний. Зазначалося, що 19 з 27 держав-членів подали заявки на отримання коштів у межах цього механізму.

У ЄС ще більше витрачатимуть на оборону на тлі повідомлень про підготовку РФ до війни з НАТО

В EDA очікують подальшого збільшення видатків країн-членів ЄС на оборонні потреби. По-перше, до цього спонукає узгоджена нещодавно під тиском адміністрації Трампа домовленість довести показник оборонних видатків європейських краї-членів НАТО до щонайменше 3,5 відсотка від обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Досягнення нової мети НАТО (щодо мінімально необхідного обсягу оборонних видатків. - Ред.) у 3,5 відсотка ВВП вимагатиме ще більших зусиль, а загалом витрати перевищать 630 мільярдів євро на рік", - прокоментував ситуацію голова EDA Андре Денк.

Крім того, останнім часом з'являлося чимало повідомлень від західних розвідувальних служб, що керівництво РФ готується до повномасштабної війни з НАТО. За планами Кремля, російська армія має досягти готовності до збройного протистояння з НАТО за три-п'ять років за умови завершення війни Росії проти України.