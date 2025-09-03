Фінансові новини
У Росії збитки фіксує майже кожне третє підприємство. Це рекорд з пандемії 2020 року
16:31 02.09.2025 |
У першому півріччі 2025 року частка збиткових підприємств у Росії сягнула 30,4%, що стало найвищим показником з часів пандемії 2020 року, коли "в мінус" працювали 35% російських компаній. Про це пише The Moscow Times.
Загалом прибуток за шість місяців 2025 року отримали близько 43 000 російських компаній на суму понад 18,4 трлн рублів ($230 млрд). Водночас близько 19 000 організацій задекларували збитки у понад 5 трлн рублів ($62 млрд).
Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов наголосив, що у більшості розвинених країн частка збиткових компаній коливається в межах 10-20%. Показник у 30% свідчить про серйозні системні проблеми в низці секторів.
Найбільші втрати фіксуються у видобутку вугілля, сфері водопостачання та утилізації відходів, а також у наукових дослідженнях та пасажирських перевезеннях. У цих галузях до половини підприємств працюють зі збитками.
Проблеми також охоплюють будівництво та виробництво автомобілів, побутової техніки та промислового обладнання, де конкуренція з китайськими виробниками особливо відчутна.
Експерти попереджають, що зростання збитковості призводить до скорочення податкових надходжень, падіння інвестицій, зростання боргового навантаження та ризику банкрутств. Це може спричинити додатковий інфляційний тиск, адже компанії, що "вижили", підніматимуть ціни.
Президент Торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін прогнозує, що частка збиткових підприємств може ще збільшитись, якщо нинішні макроекономічні умови збережуться.
