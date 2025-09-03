Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Росії збитки фіксує майже кожне третє підприємство. Це рекорд з пандемії 2020 року

 

У першому півріччі 2025 року частка збиткових підприємств у Росії сягнула 30,4%, що стало найвищим показником з часів пандемії 2020 року, коли "в мінус" працювали 35% російських компаній. Про це пише The Moscow Times.

Загалом прибуток за шість місяців 2025 року отримали близько 43 000 російських компаній на суму понад 18,4 трлн рублів ($230 млрд). Водночас близько 19 000 організацій задекларували збитки у понад 5 трлн рублів ($62 млрд).

Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов наголосив, що у більшості розвинених країн частка збиткових компаній коливається в межах 10-20%. Показник у 30% свідчить про серйозні системні проблеми в низці секторів.

Найбільші втрати фіксуються у видобутку вугілля, сфері водопостачання та утилізації відходів, а також у наукових дослідженнях та пасажирських перевезеннях. У цих галузях до половини підприємств працюють зі збитками.

Проблеми також охоплюють будівництво та виробництво автомобілів, побутової техніки та промислового обладнання, де конкуренція з китайськими виробниками особливо відчутна.

Експерти попереджають, що зростання збитковості призводить до скорочення податкових надходжень, падіння інвестицій, зростання боргового навантаження та ризику банкрутств. Це може спричинити додатковий інфляційний тиск, адже компанії, що "вижили", підніматимуть ціни.

Президент Торгово-промислової палати РФ Сергій Катирін прогнозує, що частка збиткових підприємств може ще збільшитись, якщо нинішні макроекономічні умови збережуться.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес