Токен родини Трампа впав у ціні вже у перший день торгів

 

Цифрові токени $WLFI криптовалютного проєкту сім'ї Дональда Трампа World Liberty Financial впали у вартості у перший день торгів - на початку їх вартість складала $0,33, але вже згодом впала до $0,26. Про це повідомляє Reuters.

Інвестори, що купували токени минулого року, проголосували у липні за те, аби виставити $WLFI на торги, що відкрило б доступ до їх продажу та купівлі та потенційно підвищило б вартість акцій, що належать сім'ї президента США. У відповідь на це World Liberty Financial заявила, що ранні інвестори можуть продати 20% своїх активів.

Токен родини Трампа впав у ціні вже у перший день торгів

 

Згідно з даними GoinGecko, внаслідок падіння вартості загальна ринкова капіталізація $WLFI впала з найвищого показника у $9,4 мільярда в обід понеділка до $6,7 млрд станом на ранок вівторка. Торги відбуваються на найбільших світових біржах криптовалют, включно з Binance та Bybit.

Після запуску World Liberty у 2024 році родина Трампа заробила на проєкті близько $550 мільйонів. Представлені токени не були виставлені на продаж та натомість давали власникам право голосувати за певні зміни у бізнесі. Ранні інвестори заявляли, що найбільше у $WLFI їх цікавив зв'язок з Трампом та очікування, що вартість токена зросте завдяки його підтримці.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: bitcoin, США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

