Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Токен родини Трампа впав у ціні вже у перший день торгів
14:16 02.09.2025 |
Цифрові токени $WLFI криптовалютного проєкту сім'ї Дональда Трампа World Liberty Financial впали у вартості у перший день торгів - на початку їх вартість складала $0,33, але вже згодом впала до $0,26. Про це повідомляє Reuters.
Інвестори, що купували токени минулого року, проголосували у липні за те, аби виставити $WLFI на торги, що відкрило б доступ до їх продажу та купівлі та потенційно підвищило б вартість акцій, що належать сім'ї президента США. У відповідь на це World Liberty Financial заявила, що ранні інвестори можуть продати 20% своїх активів.
Згідно з даними GoinGecko, внаслідок падіння вартості загальна ринкова капіталізація $WLFI впала з найвищого показника у $9,4 мільярда в обід понеділка до $6,7 млрд станом на ранок вівторка. Торги відбуваються на найбільших світових біржах криптовалют, включно з Binance та Bybit.
Після запуску World Liberty у 2024 році родина Трампа заробила на проєкті близько $550 мільйонів. Представлені токени не були виставлені на продаж та натомість давали власникам право голосувати за певні зміни у бізнесі. Ранні інвестори заявляли, що найбільше у $WLFI їх цікавив зв'язок з Трампом та очікування, що вартість токена зросте завдяки його підтримці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ
|Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка