Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в єврозоні в серпні прискорилася до 2,1%, вище за прогноз
12:43 02.09.2025 |
Споживчі ціни в єврозоні в серпні збільшилися на 2,1% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.
Таким чином, інфляція прискорилася зіставно 2% у липні.
Аналітики в середньому очікували, що темп зростання цін у серпні залишиться на рівні попереднього місяця, за даними Trading Economics.
Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюну минулого місяця сповільнилося до 3,2% у річному вираженні з 3,3% місяцем раніше, цін на послуги - до 3,1% з 3,2%.
Промислові товари подорожчали на 0,8%, як і в липні, тоді як енергоносії подешевшали на 1,9% (-2,4% у липні).
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у серпні залишилося на рівні 2,3% у річному вираженні за підсумками четвертого місяця поспіль. Аналітики очікували уповільнення до 2,2%.
Споживчі ціни в єврозоні піднялися на 0,2% відносно липня, коли вони залишалися на рівні попереднього місяця.
Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за серпень будуть оприлюднені 17 вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ
|Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка