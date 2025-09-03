Інфляція в єврозоні в серпні прискорилася до 2,1%, вище за прогноз

Споживчі ціни в єврозоні в серпні збільшилися на 2,1% у річному вираженні, говориться у звіті статистичного управління Європейського союзу, який представив попередні дані.

Таким чином, інфляція прискорилася зіставно 2% у липні.

Аналітики в середньому очікували, що темп зростання цін у серпні залишиться на рівні попереднього місяця, за даними Trading Economics.

Підвищення вартості продуктів харчування, алкоголю і тютюну минулого місяця сповільнилося до 3,2% у річному вираженні з 3,3% місяцем раніше, цін на послуги - до 3,1% з 3,2%.

Промислові товари подорожчали на 0,8%, як і в липні, тоді як енергоносії подешевшали на 1,9% (-2,4% у липні).

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у серпні залишилося на рівні 2,3% у річному вираженні за підсумками четвертого місяця поспіль. Аналітики очікували уповільнення до 2,2%.

Споживчі ціни в єврозоні піднялися на 0,2% відносно липня, коли вони залишалися на рівні попереднього місяця.

Остаточні дані про динаміку інфляції в єврозоні за серпень будуть оприлюднені 17 вересня.

