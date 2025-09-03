Фінансові новини
На війні проти України загинули 2000 солдатів КНДР - Сеул
12:11 02.09.2025
У війні проти України на боці Росії загинули близько двох тисяч північнокорейських солдатів. Такою є оцінка Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), повідомив член парламенту країни Лі Сон Квен.
Національна розвідувальна служба Сеула у квітні заявляла, що кількість загиблих військових КНДР у війні проти України становила щонайменше 600. "Але, виходячи з оновлених оцінок, зараз вона оцінює цю цифру приблизно в дві тисячі", - цитує законодавця у вівторок, 2 вересня, агенція AFP.
З жовтня минулого року Північна Корея направила до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців та зброю. За оцінками розвідки Південної Кореї, КНДР планує додатково направити ще шість тисяч солдатів та інженерів.
"За оцінками, в рамках недавнього третього плану розгортання шести тисяч військовослужбовців до Росії прибуло близько тисячі бойових інженерів", - повідомив Лі.
Кім Чен Ин вирушив на бронепоїзді на парад у Пекіні
Тим часом лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на бронепоїзді вирушив на парад до Пекіна, присвячений річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Про це 2 вересня повідомляє агентство Yonhap з посилання на державні ЗМІ КНДР.
Це буде перший візит Кім Чен Ина до столиці Китаю з січня 2019 року. Його супроводжують зокрема міністерка закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей. Розвідка Сеула також вважає, що з ним поїхали дружина Рі Соль Чжу та сестра Кім Йо Чжон.
Очікується, що на параді лідер Північної Кореї долучиться до голови КНР Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна.
