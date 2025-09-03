Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій

Сирія здійснила перше за багато років постачання нафти після зняття західних санкцій, що стало важливим кроком для її зруйнованої війною економіки. Про це пише Bloomberg.

Державне інформаційне агентство країни SANA повідомило, що танкер Nissos Christiana доставив 600 000 барелів важкої нафти з порту Тартус.

Внутрішні потреби країни забезпечуються завдяки двом нафтопереробним заводам у Баніясі та Хомсі, що працюють на повну потужність.

Зняття санкцій стало можливим після падіння режиму Башара Асада в грудні минулого року. США скасували обмеження в липні, а ЄС зробив це ще раніше - у травні.

Новий президент Ахмед Аль-Шараа активно залучає іноземні інвестиції в Сирію і співпрацює з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ.

Наразі вже підписано кілька угод. Серед них - контракт на $800 млн з дубайською DP World Ltd. для розвитку порту Тартус і логістичних хабів.

Попри зрушення, залишається проблема зношеної інфраструктури, а також напруженість між урядом і курдами, які контролюють значну частину нафтових і газових родовищ на північному сході країни.