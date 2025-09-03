Фінансові новини
- |
- 03.09.25
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій
12:06 02.09.2025 |
Сирія здійснила перше за багато років постачання нафти після зняття західних санкцій, що стало важливим кроком для її зруйнованої війною економіки. Про це пише Bloomberg.
Державне інформаційне агентство країни SANA повідомило, що танкер Nissos Christiana доставив 600 000 барелів важкої нафти з порту Тартус.
Внутрішні потреби країни забезпечуються завдяки двом нафтопереробним заводам у Баніясі та Хомсі, що працюють на повну потужність.
Зняття санкцій стало можливим після падіння режиму Башара Асада в грудні минулого року. США скасували обмеження в липні, а ЄС зробив це ще раніше - у травні.
Новий президент Ахмед Аль-Шараа активно залучає іноземні інвестиції в Сирію і співпрацює з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ.
Наразі вже підписано кілька угод. Серед них - контракт на $800 млн з дубайською DP World Ltd. для розвитку порту Тартус і логістичних хабів.
Попри зрушення, залишається проблема зношеної інфраструктури, а також напруженість між урядом і курдами, які контролюють значну частину нафтових і газових родовищ на північному сході країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Росія влаштувала у Вірменії хаб, щоб вивозити на Захід підсанкційні алмази – ЗМІ
|Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України
|Запровадження РФ невідомих систем управління і контролю на ЗАЕС є загрозою ядерній безпеці - Міненерго
|МЗС у відповідь Путіну про ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене, а не пропонувати його комусь в оренду
|Штати посилили обмеження щодо ввезення до Китаю обладнання для чипів
|НАБУ і САП запідозрили генерала СБУ Вітюка в незаконному збагаченні
|Суд у США визнав, що Трамп порушив закон, коли розгорнув нацгвардію в Лос-Анджелесі
Бізнес
|Snapdragon 8 Elite Gen 5: 4.74 ГГц і понад 4 мільйони балів в AnTuTu
|США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї
|Вчені знайшли матеріал для безвуглецевого видобутку водню
|Intel каже, що отримала $5,7 млрд у межах угоди з Трампом
|Microsoft представила дві власні моделі ШІ: текстову MAI-1-preview та голосову MAI-Voice-1
|Microsoft розширює доступність сервісу Xbox Cloud Gaming - тепер ним зможуть користуватися передплатники Game Pass Core і Standard
|TSMC розпочне будівництво заводу для виробництва 1,4-нм чипів з випередженням графіка