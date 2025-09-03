Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій

 

Сирія здійснила перше за багато років постачання нафти після зняття західних санкцій, що стало важливим кроком для її зруйнованої війною економіки. Про це пише Bloomberg.

Державне інформаційне агентство країни SANA повідомило, що танкер Nissos Christiana доставив 600 000 барелів важкої нафти з порту Тартус.

Внутрішні потреби країни забезпечуються завдяки двом нафтопереробним заводам у Баніясі та Хомсі, що працюють на повну потужність.

Зняття санкцій стало можливим після падіння режиму Башара Асада в грудні минулого року. США скасували обмеження в липні, а ЄС зробив це ще раніше - у травні.

Новий президент Ахмед Аль-Шараа активно залучає іноземні інвестиції в Сирію і співпрацює з країнами Перської затоки, зокрема Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ.

Наразі вже підписано кілька угод. Серед них - контракт на $800 млн з дубайською DP World Ltd. для розвитку порту Тартус і логістичних хабів.

Попри зрушення, залишається проблема зношеної інфраструктури, а також напруженість між урядом і курдами, які контролюють значну частину нафтових і газових родовищ на північному сході країни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3631
  0,0091
 0,02
EUR
 1
 48,1756
  0,2919
 0,60

Курс обміну валют на вчора, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес