- 02.09.25
- 12:12
«Газпром» і китайська CNPC підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
11:54 02.09.2025 |
Російський «Газпром» і китайська компанія CNPC підписали меморандум про будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2» для постачання газу з родовищ північного півострова Ямал до Китаю, повідомив голова «Газпрому» Олексій Міллер 2 вересня.
Як очікується, згідно з новою домовленістю постачання здійснюватимуться впродовж 30 років, обсяг - 50 мільярдів кубометрів на рік, повідомила російська агенція «Інтерфакс».
Крім того, сторони домовилися збільшити постачання трубопроводом «Сила Сибіру» з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік і «Східним маршрутом» з 10 до 12 мільярдів кубометрів на рік, пише РБК.
Міллер оголосив про досягнуті домовленості після тристоронніх переговорів делегацій Росії, Китаю та Монголії в Пекіні.
Президент Росії Володимир Путін упродовж багатьох років обговорював із лідером КНР Сі Цзіньпіном запуск «Сили Сибіру-2» - трубопроводу, який має пройти від родовищ «Газпрому» на Ямалі через Західний Сибір та Монголію на північний схід Китаю. «Сила Сибіру-2» здатна перетворити Росію на найбільшого імпортера на китайському ринку.
Китай вів переговори щодо угоди з позиції сили, повідомляла газета The South China Morning Post у 2023 році. Переговори про угоду зайшли в глухий кут, писала в червні 2024 року газета Financial Times. За її даними, Китай просив ціну на газ, близьку до внутрішніх російських цін, які субсидує уряд, а також хотів закуповувати невеликий обсяг природного газу, який постачається через «Силу Сибіру-2». Росія вважала ці вимоги необґрунтованими. Китай знову зацікавився трубопроводом через війну між Ізраїлем та Іраном у 2025 році, повідомляла The Wall Street Journal.
