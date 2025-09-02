Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків

 

Усі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази.

Про це пише The Moscow Times.

Падіння цін на нафту, нова хвиля санкцій і зміцнений рубль вдарили по російській сировинній економіці. Усі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази, про що свідчать їхні звіти, говориться у повідомленні.

"Роснефть", яка видобуває половину нафти РФ, повідомила про падіння прибутку з 773 до 245 мільярдів рублів, говориться у публікації.

"Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що вдарило по світовим цінам а також "спостерігалося розширення дисконту на російську нафту у зв'язку з ускладненням санкційних обмежень ЄС і США", пояснив ситуацію голова компанії Ігор Сечин.

"Лукойл" втратив половину прибутку: він склав 287 млрд рублів проти 590 млрд роком раніше. Прибуток "Газпром нафти" скоротився на 54%, до 150 млрд рублів; "Татнефти" - обвалився майже втричі, до 54,2 млрд рублів, "Руснафти" - в 3,2 рази до 11,8 млрд. "Сургутнефтегаз" взагалі став збитковим: мінус 452,7 млрд рублів за півроку.

"В цілому нафтогазова промисловість, від якої залежить кожен четвертий рубль у бюджеті і майже 20% національного ВВП, позбулася 50,4% сальдованого прибутку, виходячи з даних Росстата. При цьому 45% компаній завершили півріччя зі збитками - на 749,5 млрд рублів", - повідомляє The Moscow Times.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес