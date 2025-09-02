Фінансові новини
Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків
10:26 02.09.2025 |
Усі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази.
Про це пише The Moscow Times.
Падіння цін на нафту, нова хвиля санкцій і зміцнений рубль вдарили по російській сировинній економіці. Усі найбільші нафтові компанії в першій половині 2025 року зіткнулися зі зниженням прибутків в 2-3 рази, про що свідчать їхні звіти, говориться у повідомленні.
"Роснефть", яка видобуває половину нафти РФ, повідомила про падіння прибутку з 773 до 245 мільярдів рублів, говориться у публікації.
"Країни ОПЕК активно нарощували видобуток, що вдарило по світовим цінам а також "спостерігалося розширення дисконту на російську нафту у зв'язку з ускладненням санкційних обмежень ЄС і США", пояснив ситуацію голова компанії Ігор Сечин.
"Лукойл" втратив половину прибутку: він склав 287 млрд рублів проти 590 млрд роком раніше. Прибуток "Газпром нафти" скоротився на 54%, до 150 млрд рублів; "Татнефти" - обвалився майже втричі, до 54,2 млрд рублів, "Руснафти" - в 3,2 рази до 11,8 млрд. "Сургутнефтегаз" взагалі став збитковим: мінус 452,7 млрд рублів за півроку.
"В цілому нафтогазова промисловість, від якої залежить кожен четвертий рубль у бюджеті і майже 20% національного ВВП, позбулася 50,4% сальдованого прибутку, виходячи з даних Росстата. При цьому 45% компаній завершили півріччя зі збитками - на 749,5 млрд рублів", - повідомляє The Moscow Times.
