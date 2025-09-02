Санкції працюють: Російський уряд різко погіршив прогнози з економіки та бюджету

Зростання російської економіки сповільнюється швидше, ніж передбачав уряд РФ, і це б'є по бюджету, дефіцит якого цього року перевищить план.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерело, знайоме з підготовкою бюджетних проєктувань.

Спочатку Мінекономрозвитку РФ закладало в прогнози зростання ВВП на 2,5% цього року, але тепер російська влада очікує лише 1,2%. Це у 3,5 раза менше, ніж роком раніше, і навіть нижче, ніж цифра в 1,5% зростання, яку на нараді у президента РФ Владіміра Путіна минулого тижня озвучив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов.

"Економіка сповільнюється. Відповідно, і ресурсна база теж стискається", заявив співрозмовник.

За його словами, російська влада очікує, що дефіцит федерального бюджету цього року, можливо, також перевищить чинний прогноз - 1,7% ВВП.

Спочатку проєкт російської скарбниці на 2025 рік верстали з "діркою" лише 0,5% ВВП, але в червні її плановий розмір збільшили у 3,5 разапісля того, як доходи від нафти та газу почали показувати двозначний спад.

Проте й новий план російський бюджет, швидше за все, не витримає.

"Тому мобілізуватимемо ресурси цього року і, відповідно, готуватимемо виходячи з цього бюджет на наступний рік", - додав співрозмовник видання.

За даними Мінфіну РФ, на кінець липня у федеральному бюджеті утворився дефіцит у розмірі 4,88 трлн руб. - у 4,4 раза (на 340%) більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При тому, що витрати збільшилися на 21%, до 25,19 трлн руб., доходи додали лише 3% і склали 20,32 трлн руб. У результаті "дірка" склала 19% розміру бюджету, а без забезпечення податковою виручкою залишився практично кожен п'ятий витрачений російським урядом рубль.

Головним болем для Мінфіну РФ стали нафтогазові доходи: у травні вони впали на 35% рік до року, у червні - на 34%, у липні - на 28%, а за підсумками семи місяців - на 19%.

Темпи економічного зростання Росії, за даними Мінекономрозвитку Росії, до липня сповільнилися до 0,4% рік у рік. Для порівняння: минулий рік економіка завершила зростанням на 4,3%, у першому кварталі додала 1,2%, а у другому - 1,1%.

Раніше Центробанк РФ заявив, що російська економіка до кінця поточного року може уповільнити темпи зростання до нуля.

Перед тим російський президент Владімір Путін визнав можливість реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці і наказав цього не допустити.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.