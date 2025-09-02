Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Росії зупиняються заводи з виробництва соняшникової олії через збитки
09:26 02.09.2025 |
У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії. За підсумками серпня воно впало на 11% у річному вимірі - до 6,94 млн тонн. Про це пише російський Коммерсант із посиланням на дані аналітичної компанії OleoScope.
Загальний випуск рослинних олій знизився на 7% - до 9,47 млн тонн.
Як пояснив керівник Центру компетенцій в АПК "Рексофт Консалтинг" Дмитро Краснов, частина заводів призупинила роботу через збитковість: у лютому рентабельність виробництва падала до мінус 20%. У результаті обсяг перероблення у РФ зменшився на 5,7% - до 26,3 млн тонн.
За словами виконавчого директора Масложирового союзу Михайла Мальцева, економіка перероблення пішла "в мінус" через зростання вартості сировини, стагнацію світових цін, зміцнення рубля й експортні мита. Рентабельність нерафінованої олії скоротилася з 11,4% у 2023 році до 0,6% у І кварталі 2025-го.
Ще навесні одна з найбільших агропромислових компаній РФ "Ефко" оголосила про зупинку двох заводів у Краснодарському краї потужністю 3200 тонн на добу. Власники інших підприємств визнають, що тривалий час працюють "у мінус" і на цей сезон не розраховують.
Разом з тим, у Масложировому союзі РФ прогнозують, що новий сільськогосподарський рік може принести відновлення: площі під соняшником зросли на 13%, тож урожай може збільшитися з 16,9 млн до 18 млн тонн.
За останні 12 місяців експорт соняшникової олії з Росії впав на 11% - до 4,72 млн тонн, але в грошовому вираженні постачання зросли на 3% - до $2,9 млрд. Однак експерти сумніваються, що РФ зможе істотно наростити експорт через посилення конкуренції на міжнародних ринках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|На війні проти України загинули 2000 солдатів КНДР - Сеул
|Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій
|«Газпром» і китайська CNPC підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
|Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків
|Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ – збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей
|Санкції працюють: Російський уряд різко погіршив прогнози з економіки та бюджету
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo