У Росії зупиняються заводи з виробництва соняшникової олії через збитки

У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії. За підсумками серпня воно впало на 11% у річному вимірі - до 6,94 млн тонн. Про це пише російський Коммерсант із посиланням на дані аналітичної компанії OleoScope.

Загальний випуск рослинних олій знизився на 7% - до 9,47 млн тонн.

Як пояснив керівник Центру компетенцій в АПК "Рексофт Консалтинг" Дмитро Краснов, частина заводів призупинила роботу через збитковість: у лютому рентабельність виробництва падала до мінус 20%. У результаті обсяг перероблення у РФ зменшився на 5,7% - до 26,3 млн тонн.

За словами виконавчого директора Масложирового союзу Михайла Мальцева, економіка перероблення пішла "в мінус" через зростання вартості сировини, стагнацію світових цін, зміцнення рубля й експортні мита. Рентабельність нерафінованої олії скоротилася з 11,4% у 2023 році до 0,6% у І кварталі 2025-го.

Ще навесні одна з найбільших агропромислових компаній РФ "Ефко" оголосила про зупинку двох заводів у Краснодарському краї потужністю 3200 тонн на добу. Власники інших підприємств визнають, що тривалий час працюють "у мінус" і на цей сезон не розраховують.

Разом з тим, у Масложировому союзі РФ прогнозують, що новий сільськогосподарський рік може принести відновлення: площі під соняшником зросли на 13%, тож урожай може збільшитися з 16,9 млн до 18 млн тонн.

За останні 12 місяців експорт соняшникової олії з Росії впав на 11% - до 4,72 млн тонн, але в грошовому вираженні постачання зросли на 3% - до $2,9 млрд. Однак експерти сумніваються, що РФ зможе істотно наростити експорт через посилення конкуренції на міжнародних ринках.