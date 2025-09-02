Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сирія могла мати ядерний реактор: МАГАТЕ знайшло сліди урану на зруйнованому об’єкті
09:20 02.09.2025 |
Спеціалісти міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили сліди урану на території в Дейр-ез-Зорі в Сирії, де Ізраїль у 2007 році знищив будівлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У звіті сказано, що в одному з трьох досліджуваних місць знайдено багато частинок природного урану, який був оброблений людиною. "Природний" означає, що уран не був збагачений.
Разом з тим у звіті не вказано, для чого використовували цей матеріал.
В МАГАТЕ нагадали, що ще у 2011 році висловили припущення, що будівля в Дейр-ез-Зорі "дуже ймовірно" була реактором, побудованим таємно, про що сирійська влада мала б повідомити міжнародну організацію. Оновлені дослідження минулого року дозволили агентству взяти проби навколишнього середовища, пов'язані з об'єктом, для подальшого аналізу.
У поточному звіті зазначається, що чинна сирійська влада не має інформації, яка могла б пояснити наявність частинок урану. Водночас уряд, очолюваний Ахмедом аш-Шараа, надав МАГАТЕ доступ до місця у червні цього року для додаткових зразків та співпраці у рамках розслідування минулої ядерної діяльності Сирії.
Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі з президентом Сирії домовився про продовження аналізу, доступ до відповідної документації та консультації з тими, хто був залучений до проекту. Агентство планує відвідати Дейр-ез-Зор і оцінити нові результати, після чого стане можливим остаточно прояснити питання гарантій та минулої ядерної діяльності країни.
Знахідка підкреслює складність контролю над ядерними матеріалами в регіоні та нагадує про невирішені питання щодо секретних програм Сирії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|На війні проти України загинули 2000 солдатів КНДР - Сеул
|Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій
|«Газпром» і китайська CNPC підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
|Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків
|Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ – збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей
|Санкції працюють: Російський уряд різко погіршив прогнози з економіки та бюджету
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo