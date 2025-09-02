Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сирія могла мати ядерний реактор: МАГАТЕ знайшло сліди урану на зруйнованому об’єкті

 


Спеціалісти міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили сліди урану на території в Дейр-ез-Зорі в Сирії, де Ізраїль у 2007 році знищив будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті сказано, що в одному з трьох досліджуваних місць знайдено багато частинок природного урану, який був оброблений людиною. "Природний" означає, що уран не був збагачений.

Разом з тим у звіті не вказано, для чого використовували цей матеріал.

В МАГАТЕ нагадали, що ще у 2011 році висловили припущення, що будівля в Дейр-ез-Зорі "дуже ймовірно" була реактором, побудованим таємно, про що сирійська влада мала б повідомити міжнародну організацію. Оновлені дослідження минулого року дозволили агентству взяти проби навколишнього середовища, пов'язані з об'єктом, для подальшого аналізу.

У поточному звіті зазначається, що чинна сирійська влада не має інформації, яка могла б пояснити наявність частинок урану. Водночас уряд, очолюваний Ахмедом аш-Шараа, надав МАГАТЕ доступ до місця у червні цього року для додаткових зразків та співпраці у рамках розслідування минулої ядерної діяльності Сирії.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час зустрічі з президентом Сирії домовився про продовження аналізу, доступ до відповідної документації та консультації з тими, хто був залучений до проекту. Агентство планує відвідати Дейр-ез-Зор і оцінити нові результати, після чого стане можливим остаточно прояснити питання гарантій та минулої ядерної діяльності країни.

Знахідка підкреслює складність контролю над ядерними матеріалами в регіоні та нагадує про невирішені питання щодо секретних програм Сирії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес