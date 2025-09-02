Китай будує найбільшу у світі сонячну електростанцію площею як Чикаго

Китай будує найбільшу у світі сонячну електростанцію на Тибетському нагір'ї, за площею співставну з американським містом Чикаго.

Після завершення будівництва площа електростанції складатиме 610 кв. км і вироблятиме достатньо енергії для забезпечення нею 5 млн домогосподарств. Проєкт вже реалізовано на дві третини. Збудовані у рамках попередніх етапів сонячні модулі вже генерують велику кількість електроенергії.

Будівництво цієї масштабної електростанції є частиною китайського плану зі скорочення викидів парникових газів внаслідок спалювання викопного палива. Результати нещодавнього аналізу, проведеного Центром досліджень енергетики та чистого повітря, продемонстрували, що викиди вуглецю у Китаї протягом першої половини 2025 року скоротились на 1%. На думку деяких експертів, це може свідчити про те, що шкідливі викиди з боку Китаю вже досягли піку, випередивши прогнози, які передбачали, що це станеться після 2030 року.

"Ми вперше дійсно говоримо про структурну тенденцію до зниження викидів у Китаї", - зазначає один з авторів дослідження, фінський аналітик Лаурі Мюлювірта.

Протягом 2025 року світовий попит на електрику зріс на 4%. При цьому попит на енергію з відновлюваних джерел зростає ще більш стрімко. Сонячна, вітрова та атомна енергетика випереджають попит і починають підривати домінуюче становище вугілля. Майже три чверті нових проєктів сонячної та вітрової енергетики будуються у Китаї.

Результати огляду, проведеного у 2024 році, продемонстрували, що лише 49 країн змогли домогтись скорочення шкідливих викидів, зберігши при цьому потенціал економічного зростання, тоді як решта 115 країн не змогли впоратись із цим завданням. Більшість країн Африки, Америки та Азії не змогли позбавитись залежності від використання викопного палива, яке складає основу їхнього промислового виробництва. Однак це вдалось більшості країн Європи та Океанії.

Попри це, Китай, наприклад, досі значною мірою залежить від вугілля. Протягом 2023 року використання вугілля Китаєм склало 4,3 млрд метричних тонн. Це зробило країну найбільшим споживачем вугілля у світі, оскільки цей об'єм складає 55% від загальносвітового.

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, за першу половину 2025 року Китай встановив 212 ГВт сонячних електростанцій, що перевищує загальну потужність всіх країн Америки в 178 ГВт на кінець 2024 року.

Якщо електромережу не вдасться адаптувати до коливань генерації, притаманної джерелам вітрової та сонячної енергетики, вугільні електростанції так і залишатимуться основною промислового потенціалу Китаю. Зазвичай Китай будує великі сонячні електростанції у віддалених пустелях на заході. Минулого року країна запустила сонячну електростанцію, яка досі залишається найбільшою у світі (на даний момент): об'єкт потужністю 3,5 ГВт в Сіньцзяні досить великий, щоб забезпечувати електроенергією Папуа-Нову Гвінею протягом року.

Величезна сонячна електростанція на Тибетському нагір'ї не тільки генеруватиме електрику, а й захищатиме від вітру та пилових бур місцевий ландштафт, надаючи рослинності додатковий потенціал для утворення пасовиськ. Під сталевими каркасами сонячних панелей проростає трава. Стада овець пасуться між рядами, поїдаючи зелень, яка б не існувала без сонячних батарей.

Однак проти цієї електростанції виступає фактор географічного розташування. Більшість населення і заводів Китаю знаходиться на сході, за тисячі км від цієї великої сонячної ферми. Лінії електропередач повинні тягнутися через гори та провінції, щоб доставляти чисту енергію туди, де вона потрібна.

