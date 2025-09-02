Авторизация

Нідерланди майже перейшли на чотириденний робочий тиждень

 

Працівники в Нідерландах віком 20-64 років у 2024 році фактично відпрацьовували в середньому лише 32,1 години на тиждень.

Про це повідомляє Fortune посилаючись на дані Eurostat.

Зазначається, що країна має найвищу частку коротких робочих тижнів у ЄС, далі йдуть Австрія, Німеччина та Данія - близько 34 годин (+6%). При цьому, низхідний тренд значною мірою підживлює поширена часткова зайнятість серед жінок і культура гнучких графіків.

Для порівняння, у США повна зайнятість у 2024 році становила в середньому 42,9 години на тиждень (проти 44,1 години у 2019-му), тоді як понад третина зайнятих у ЄС торік працювали майже по 40-45 годин.

Новий формат роботи у Нідерландах розглядають як спосіб утримати людей на ринку праці, в той час коли в США частина працівників вийшла з ринку праці через останні вимоги роботодавців щодо повернення працівників до офісів.

Раніше повідомлялось, що у 2024 році фактична тривалість робочого тижня у Євросоюзі для працівників 20-64 років становила в середньому 36 годин, що на цілу годину менше, ніж у 2014 році.

Найдовші робочі тижні у ЄС були у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибальстві (41,2 години), гірничодобувній промисловості (38,8) та будівництві (38,7).

При цьому найкоротші робочі тижні зафіксовані у домогосподарствах як роботодавцях (26,7), освіті (31,9), а також у мистецтві, розвагах та відпочинку (32,9).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

