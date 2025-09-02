Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців
08:53 02.09.2025 |
Велика Британія вирішила ще на 24 місяці продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension, заявила міністр внутрішніх справ Британії Іветт Купер.
"Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше", - сказала вона під час виступу в Палаті громад.
Міністр також уточнила, що допомога сім'ям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.
Українська програма продовження дозволу на перебування (Ukraine Permission Extension, UPE) - це схема МВС Великої Британії, що дає змогу продовжити законне перебування в країні ще до 18 місяців тим громадянам України (та їхнім сім'ям), у кого вже є статус за однією з "українських" візових програм (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) або "дозвіл на перебування поза імміграційними правилами".
Подача заявки безкоштовна і дає ті самі права, що й вихідні статуси: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти. Заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу; за підсумками статус оновлюють в eVisa, а біометрію можуть запитувати додатково. Схема відкрита для заяв із 4 лютого 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій
|«Газпром» і китайська CNPC підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
|Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків
|Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ – збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей
|Санкції працюють: Російський уряд різко погіршив прогнози з економіки та бюджету
|«Газпром» заявив про зниження чистого прибутку на 17%
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo