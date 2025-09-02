Авторизация

Британія ще на два роки продовжить програму захисту українців

 

Велика Британія вирішила ще на 24 місяці продовжити програму захисту українців Ukraine Permission Extension, заявила міністр внутрішніх справ Британії Іветт Купер.

"Ми продовжимо робити свій внесок у підтримку України, продовжуючи програму Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці, подробиці будуть опубліковані пізніше", - сказала вона під час виступу в Палаті громад.

Міністр також уточнила, що допомога сім'ям з України, Сирії та Гонконгу є свідченням того, що Британія продовжує підтримувати людей, які тікають від переслідувань або конфліктів.

Українська програма продовження дозволу на перебування (Ukraine Permission Extension, UPE) - це схема МВС Великої Британії, що дає змогу продовжити законне перебування в країні ще до 18 місяців тим громадянам України (та їхнім сім'ям), у кого вже є статус за однією з "українських" візових програм (Homes for Ukraine/Ukraine Sponsorship Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme) або "дозвіл на перебування поза імміграційними правилами".

Подача заявки безкоштовна і дає ті самі права, що й вихідні статуси: роботу, оренду житла, доступ до допомоги та освіти. Заяву подають онлайн за 28 днів до закінчення поточного дозволу; за підсумками статус оновлюють в eVisa, а біометрію можуть запитувати додатково. Схема відкрита для заяв із 4 лютого 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

