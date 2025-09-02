Бессент каже, що Трамп цього тижня розгляне варіанти посилення санкцій проти РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливі заходи у відповідь на посилення російських обстрілів України.

Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.

«Думаю, усе на столі... - сказав Бессент, маючи на увазі посилення санкцій проти РФ. - Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та Президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що обіцяв. Насправді він у ганебний, ганебний спосіб посилив бомбардування».

За словами міністра, «у президента Трампа всі варіанти залишаються на столі - і я думаю, що цього тижня ми дуже уважно їх розглядатимемо».

Він наголосив, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, що мала на меті просування мирної угоди, російський очільник не лише не зменшив атаки на Україну, а й посилив їх.

У Бессента також поцікавилися станом відносин між США та Індією після того, як Білий дім запровадив мита у відповідь на закупівлю російської нафти.

Глава Мінфіну визнав, що «індійці не дуже добре діють, коли купують російську нафту й перепродують її, фінансуючи воєнну кампанію РФ в Україні». І зокрема це, за його словами, стало додатковим чинником для рішення про підвищення мит на індійські товари.