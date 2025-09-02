Авторизация

Бессент каже, що Трамп цього тижня розгляне варіанти посилення санкцій проти РФ

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливі заходи у відповідь на посилення російських обстрілів України.

Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.

«Думаю, усе на столі... - сказав Бессент, маючи на увазі посилення санкцій проти РФ. - Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та Президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що обіцяв. Насправді він у ганебний, ганебний спосіб посилив бомбардування».

За словами міністра, «у президента Трампа всі варіанти залишаються на столі - і я думаю, що цього тижня ми дуже уважно їх розглядатимемо».

Він наголосив, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, що мала на меті просування мирної угоди, російський очільник не лише не зменшив атаки на Україну, а й посилив їх.

У Бессента також поцікавилися станом відносин між США та Індією після того, як Білий дім запровадив мита у відповідь на закупівлю російської нафти.

Глава Мінфіну визнав, що «індійці не дуже добре діють, коли купують російську нафту й перепродують її, фінансуючи воєнну кампанію РФ в Україні». І зокрема це, за його словами, стало додатковим чинником для рішення про підвищення мит на індійські товари.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

