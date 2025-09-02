Фінансові новини
- |
- 02.09.25
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бессент каже, що Трамп цього тижня розгляне варіанти посилення санкцій проти РФ
08:36 02.09.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Дональд Трамп розглядає всі можливі заходи у відповідь на посилення російських обстрілів України.
Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News, передає Укрінформ.
«Думаю, усе на столі... - сказав Бессент, маючи на увазі посилення санкцій проти РФ. - Путін після історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та Президент Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що обіцяв. Насправді він у ганебний, ганебний спосіб посилив бомбардування».
За словами міністра, «у президента Трампа всі варіанти залишаються на столі - і я думаю, що цього тижня ми дуже уважно їх розглядатимемо».
Він наголосив, що після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, що мала на меті просування мирної угоди, російський очільник не лише не зменшив атаки на Україну, а й посилив їх.
У Бессента також поцікавилися станом відносин між США та Індією після того, як Білий дім запровадив мита у відповідь на закупівлю російської нафти.
Глава Мінфіну визнав, що «індійці не дуже добре діють, коли купують російську нафту й перепродують її, фінансуючи воєнну кампанію РФ в Україні». І зокрема це, за його словами, стало додатковим чинником для рішення про підвищення мит на індійські товари.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ і САП вважають, що законопроєкт №12439 може перешкодити розслідуванню топкорупції
ТОП-НОВИНИ
|Уряд обрав представників України до керівної ради спільного зі США фонду відбудови
|В Україні запустили реєстр лобістів
|США схвалили продаж Україні обладнання для підтримки систем Patriot на $179 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Сирія здійснила перше постачання нафти після скасування західних санкцій
|«Газпром» і китайська CNPC підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
|Усі найбільші нафтові компанії РФ пожалілися на зниження прибутків
|Туреччина залишатиме в країні платежі за російський газ – збирається добудувати АЕС, на яку в Росії немає грошей
|Санкції працюють: Російський уряд різко погіршив прогнози з економіки та бюджету
|«Газпром» заявив про зниження чистого прибутку на 17%
Бізнес
|Google Vids отримав безплатну версію без повного набору ШІ-інструментів
|Власник TikTok став найбільшою соцмережею у світі за доходами
|Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
|Пентагон вимагає провести аудит продуктів Microsoft через китайських підрядників компанії
|Anthropic запускає браузерного ШІ-агента Claude для Chrome
|«Світ кардинально змінився». Автозаводи закликали ЄС переглянути курс на електрокари
|Google хоче зробити Перекладач конкурентом Duolingo