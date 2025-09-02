Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На акції проти політики Трампа вийшли тисячі американців

 

Тисячі людей вийшли на вулиці американських міст 1 вересня, коли у США відзначають День праці, протестуючи проти політики президента Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Коаліція десятків профспілкових та громадських організацій May Day Strong організувала понад тисячу акцій у більш як 900 містах США під гаслом «Працівники проти мільярдерів».

«Ми мусимо зупинити захоплення країни мільярдерами. Вони грабують робітничі родини, руйнують нашу демократію та будують приватні армії, щоб нападати на наші міста», - вказується на сайті May Day Strong.

Найбільші демонстрації відбулися у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Філадельфії.

У Чикаго, де Трамп погрожував застосувати Національну гвардію та федеральних агентів для боротьби зі злочинністю, кілька тисяч учасників акції виступили проти такої ініціативи.

А в Сан-Франциско місцеві профспілки протестували проти діяльності технологічних компаній, зокрема Palantir, яка отримала мільярдні контракти від федерального уряду на розвиток штучного інтелекту.

День праці у США (Labor Day) - загальнонаціональне свято, яке відзначається в перший понеділок вересня. Цього дня американці зазвичай влаштовують пікніки з барбекю, спортивні заходи та великі розпродажі.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0137  0,01 0,04 41,5350  0,02 0,05
EUR 48,0113  0,02 0,04 48,6423  0,03 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,09 0,21 41,3850  0,07 0,18
EUR 48,1700  0,16 0,34 48,2000  0,16 0,34

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес