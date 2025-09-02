На акції проти політики Трампа вийшли тисячі американців

Тисячі людей вийшли на вулиці американських міст 1 вересня, коли у США відзначають День праці, протестуючи проти політики президента Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Hill.

Коаліція десятків профспілкових та громадських організацій May Day Strong організувала понад тисячу акцій у більш як 900 містах США під гаслом «Працівники проти мільярдерів».

«Ми мусимо зупинити захоплення країни мільярдерами. Вони грабують робітничі родини, руйнують нашу демократію та будують приватні армії, щоб нападати на наші міста», - вказується на сайті May Day Strong.

Найбільші демонстрації відбулися у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Філадельфії.

У Чикаго, де Трамп погрожував застосувати Національну гвардію та федеральних агентів для боротьби зі злочинністю, кілька тисяч учасників акції виступили проти такої ініціативи.

А в Сан-Франциско місцеві профспілки протестували проти діяльності технологічних компаній, зокрема Palantir, яка отримала мільярдні контракти від федерального уряду на розвиток штучного інтелекту.

День праці у США (Labor Day) - загальнонаціональне свято, яке відзначається в перший понеділок вересня. Цього дня американці зазвичай влаштовують пікніки з барбекю, спортивні заходи та великі розпродажі.