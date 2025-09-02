Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ірак та Саудівська Аравія припинили поставки нафти на російський НПЗ у Індії – Reuters

 

Saudi Aramco та іракська державна нафтова компанія SOMO припинили продаж нафти індійській Nayara Energy після введення в липні санкцій ЄС проти нафтопереробної компанії, що підтримується Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Припинення поставок від двох експортерів з Перської затоки означає, що Nayara, більша частина акцій якої належить російським компаніям, включаючи нафтову компанію "Роснефть" у серпні повністю покладалася на Росію в імпорті нафти, згідно з даними джерел та даними LSEG про перевезення.

За даними Kpler і LSEG, компанія Nayara зазвичай отримує близько 2 млн барелів іракської нафти і 1 млн барелів саудівської нафти щомісяця, але в серпні не отримала поставок від жодного з двох постачальників.

Два джерела повідомили, що санкції створили проблеми з оплатою закупівель Nayara у SOMO, не надавши подальших деталей.

За даними Kpler і LSEG, а також даними, отриманими від джерел у галузі, останній вантаж сирої нафти з Басри (Ірак) від SOMO був вивантажений для Nayara великим танкером Kalliopi в порту Вадінар 29 липня.

Згідно з даними LSEG, 18 липня приватна нафтова компанія отримала 1 мільйон барелів нафти Arab Light, що перевозилася VLCC Georgios, разом із аналогічною кількістю важкої нафти Basrah, що була останньою поставкою з Саудівської Аравії.

Минулого місяця представник російського посольства в Нью-Делі повідомив, що Nayara отримує прямі поставки від "Роснефти".

За даними джерел, приватна компанія експлуатує свій нафтопереробний завод потужністю 400 000 барелів на добу у Вадінарі на заході Індії на 70-80% потужності через труднощі з реалізацією своєї продукції, що виникли внаслідок санкцій.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

