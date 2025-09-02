Норвегія закупить у Британії фрегати на 11,5 млрд євро

Уряд Норвегії вирішив замовити у Великій Британії фрегати - це є найбільшою досі інвестицією в оборону країни.

Про це повідомили у пресслужбах урядів Норвегії і Британії, повідомляє "Європейська правда".

Велика Британія в рамках найбільшої за вартістю угоди з експорту військових кораблів поставить Норвегії фрегати типу 26, призначені для протичовнової боротьби, на суму 10 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 11,5 млрд євро).

"Норвегія і Велика Британія - близькі союзники, які мають спільні інтереси і міцні двосторонні зв'язки. Я впевнений, що стратегічне партнерство з Великою Британією щодо закупівлі, розробки і експлуатації фрегатів є правильним рішенням. Це партнерство дозволяє Норвегії досягти стратегічних цілей, які наш парламент визначив у поточному Довгостроковому плані оборони", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Як зазначили у британському уряді, ця угода підтримає 4 000 робочих місць у британському ланцюжку постачання до 2030-х років, в тому числі понад 2 000 на суднобудівних верфях BAE Systems у Глазго. Очікується, що програма також підтримає 432 підприємства, в тому числі 222 малих і середніх, по всій Великій Британії.

Зазначається, що вибір Норвегією провідних у світі британських фрегатів типу 26 ґрунтується на десятиліттях тісної співпраці між близькими союзниками по НАТО і зміцнює стратегічне партнерство і морську безпеку обох країн перед лицем зростаючих російських загроз на півночі Європи. Австралія і Канада також обрали проєкт фрегата типу 26 для своїх ВМС.

З листопада минулого року норвезька влада розглядала Францію, Німеччину, США і Велику Британію як стратегічних партнерів щодо фрегатів.

Найбільша в історії Норвегії оборонна угода передбачає, що об'єднаний флот з 13 протичовнових фрегатів - вісім британських і щонайменше п'ять норвезьких - буде спільно діяти в Північній Європі, значно посилюючи північний фланг НАТО.

Британські фрегати типу 26 - це військові кораблі, спеціально призначені для виявлення, відстеження і боротьби з підводними човнами. Норвезькі і британські кораблі будуть максимально ідентичними і матимуть однакові технічні характеристики.

"Наявність ідентичних кораблів дозволить нам ще ефективніше діяти разом під час виконання складних місій. Це також зменшить витрати і спростить спільне технічне обслуговування. Крім того, це відкриває для нас можливість проводити спільні тренування персоналу і, можливо, навіть використовувати норвезький і британський екіпажі по черзі. Це те, що ми будемо розглядати далі в рамках стратегічного партнерства", - сказав міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Норвезькі фрегати будуть оснащені протичовновими вертольотами. Рішення про те, які саме вертольоти будуть на норвезьких фрегатах, ще не прийнято.

Норвегія 20 серпня офіційно створила другу бригаду в своєму арктичному регіоні на кордоні з Росією, зробивши ще один крок до виконання обіцянки НАТО потроїти потужність бригади до 2032 року.

Нещодавно чотири члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах в рамках ширшого розгортання патрулювання Крайньої Півночі.