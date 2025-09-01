США тисне на Samsung і SK Hynix щоб вони закривали свої заводи в Китаї

Міністерство торгівлі США оголосило, що скасовує ліцензії, які дозволяли Samsung і SK Hynix використовувати американське обладнання для виробництва чипів у Китаї. Обмеження набудуть чинності через 120 днів.

Робота заводів на території Китаю юридично не забороняється американським законодавством, тож компанії можуть і далі виробляти там чипи. Однак фактично заборонено оновлювати обладнання на цих заводах. Тобто впродовж найближчих місяців це виробництво стане застарілим і не зможе конкурувати на ринку з продукцією інших виробників.

Samsung Xi'an NAND Flash Factory - завод, що виробляє до 40% від усіх чипів пам'яті Samsung. Це величезне виробництво і Samsung треба за 120 днів зуміти його кудись перенести. SK Hynix DRAM - також має величезну виробничу потужність. Швидше за все, компанії збережуть виробництво на цих лініях для більш невибагливих пристроїв, але це буде набагато менш прибуткове виробництво. Збільшити потужність інших заводів за 120 днів поки що виглядає сумнівно.

США заявляють, що це захід національної безпеки, щоб стримати прогрес Китаю в галузі напівпровідників і запобігти військовому використанню передових технологій. Китайські компанії за допомогою промислового шпигунства регулярно отримують найсучасніші західні технології, втім, їм це вдається навіть за межами КНР. Та все ж за межами юрисдикції китайського законодавства це зробити буде важче.

Micron (США) може вже у 2026 році отримати величезну конкурентну перевагу. Також Китайські виробники обладнання отримують шанс посилити позиції, як ми це вже бачили з ростом серверів для ШІ на процесорах Huawei. Вірогідно, в наступному році відбудеться драматичне підвищення цін на NAND-пам'ять, адже потрібні будуть колосальні інвестиції в нові заводи, а виробництво за межами Китаю матиме вищу собівартість. Підняття ціни найсучасніших зразків флеш-пам'яті потягне за собою і ціни на усю іншу пам'ять. Понад 20 000 працівників Samsung і SK Hynix у Китаї - під загрозою масових скорочень. Південна Корея вже веде переговори, щоб пом'якшити, або відтермінувати закон.