НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп розсварився з прем’єром Індії через свої «нобелівські» амбіції - NYT

 

Відносини між Дональдом Трампом і Нарендрою Моді різко погіршилися через відмову прем'єр-міністра Індії підтримати амбіції президента США щодо Нобелівської премії миру.

Про це йдеться в публікації The New York Times, передає Укрінформ.

За інформацією видання, під час телефонної розмови з Моді 17 червня Трамп вкотре похвалився, що «владнав» воєнний конфлікт між Індією та Пакистаном. При цьому він згадав про номінацію на Нобелівську премію миру від Пакистану. Як пояснили співрозмовники NYT, «не надто тонкий натяк полягав у тому, що пан Моді мав зробити те саме».

Проте прем'єр-міністр Індії відреагував різко. Він заявив Трампу, що США «не мають жодного стосунку» до припинення вогню, яке було погоджене безпосередньо між Нью-Делі та Ісламабадом.

Видання зазначає, що ця суперечка та відмова Моді підтримати амбіції Трампа щодо Нобелівської премії, стали головним чинником у погіршенні особистих відносин двох лідерів.

Додаткову напругу створили торговельні заходи Вашингтона. Через кілька тижнів після цієї телефонної розмови Трамп несподівано оголосив 25-відсотковий тариф на індійський імпорт. А згодом наклав ще 25% - за закупівлю Індією російської нафти. Таким чином загальне мито сягнуло 50% - найбільше серед усіх партнерів США.

Зазначається, що у Нью-Делі ці дії сприйняли як приниження. Після цього Трамп і Моді більше не спілкувалися.

За словами експертів, визнання ролі США в зупиненні конфлікту з Пакистаном для Моді є політично неприйнятним, оскільки суперечить його образові сильного лідера. У відповідь він намагається зблизитися з Китаєм та Росією, з якими планує провести переговори найближчими днями.
