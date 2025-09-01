Фінансові новини
У США федеральний апеляційний суд скасував значну частину мит Трампа
10:00 01.09.2025
Президент США Дональд Трамп не може користуватися надзвичайними повноваженнями для введення мит, постановив Федеральний апеляційний суд США.
Про це пише Politico.
"Федеральний апеляційний суд у п'ятницю скасував застосування президентом США Дональдом Трампом надзвичайних повноважень, які Конгрес надав для введення тарифів", - зазначає видання.
"Рішення ставить під сумнів угоди, які Трамп уклав з Європейським Союзом, Японією, Південною Кореєю та іншими великими торговими партнерами щодо зниження "взаємних" тарифних ставок на їхній імпорт порівняно з рівнями, які адміністрація спочатку встановила у квітні", - говориться у публікації.
Постанова також визнає недійсними тарифи, які Трамп наклав на Китай, Канаду і Мексику.
"Однак рішення набуде чинності не раніше 14 жовтня, що дасть адміністрації Трампа час оскаржити це рішення у Верховному суді", - уточнює Politico.
Трамп розкритикував "високопартійний апеляційний суд" у дописі на Truth Social і попередив, що блокування тарифів "стане повною катастрофою для країни" і зробить її "фінансово слабкою".
"Президент Трамп законно використав повноваження щодо тарифів, надані йому Конгресом, для захисту нашої національної та економічної безпеки від іноземних загроз. Тарифи президента залишаються в силі, і ми з нетерпінням чекаємо остаточної перемоги в цій справі," - заявила пресслужба Білого дому.
Рішення Апеляційного суду США підтримує рішення Суду США з міжнародної торгівлі, який вирішив, що Трамп перевищив свої повноваження, зазначає Politico.
