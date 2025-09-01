Авторизация

У США федеральний апеляційний суд скасував значну частину мит Трампа

 

Президент США Дональд Трамп не може користуватися надзвичайними повноваженнями для введення мит, постановив Федеральний апеляційний суд США.

Про це пише Politico.

"Федеральний апеляційний суд у п'ятницю скасував застосування президентом США Дональдом Трампом надзвичайних повноважень, які Конгрес надав для введення тарифів", - зазначає видання.

"Рішення ставить під сумнів угоди, які Трамп уклав з Європейським Союзом, Японією, Південною Кореєю та іншими великими торговими партнерами щодо зниження "взаємних" тарифних ставок на їхній імпорт порівняно з рівнями, які адміністрація спочатку встановила у квітні", - говориться у публікації.

Постанова також визнає недійсними тарифи, які Трамп наклав на Китай, Канаду і Мексику.

"Однак рішення набуде чинності не раніше 14 жовтня, що дасть адміністрації Трампа час оскаржити це рішення у Верховному суді", - уточнює Politico.

Трамп розкритикував "високопартійний апеляційний суд" у дописі на Truth Social і попередив, що блокування тарифів "стане повною катастрофою для країни" і зробить її "фінансово слабкою".

"Президент Трамп законно використав повноваження щодо тарифів, надані йому Конгресом, для захисту нашої національної та економічної безпеки від іноземних загроз. Тарифи президента залишаються в силі, і ми з нетерпінням чекаємо остаточної перемоги в цій справі," - заявила пресслужба Білого дому.

Рішення Апеляційного суду США підтримує рішення Суду США з міжнародної торгівлі, який вирішив, що Трамп перевищив свої повноваження, зазначає Politico.

За матеріалами: Економічна правда
 

