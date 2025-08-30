Куйбишевський НПЗ Роснєфті зупинив роботу після удару дронів

Переробку нафти на Куйбишевському НПЗ у Росії, що належить компанії "Роснефть", було зупинено з 28 серпня після атак українських дронів, повідомили два джерела в галузі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За їхніми словами, внаслідок атаки пошкоджено обидві основні установки первинної переробки нафти: CDU-4 і CDU-5, кожна з яких має потужність 70 тисяч барелів на добу. Також постраждала частина допоміжних установок заводу.

Куйбишевський НПЗ тільки 21 серпня відновив роботу після масштабного ремонту, який тривав з 1 липня.

Куйбишевський завод входить до Самарської групи НПЗ "Роснефти", до якої також належать Новокуйбишевський і Сизранський заводи.

Зараз Сизранський НПЗ також не працює після атаки дронів 15 серпня. Раніше, 2 серпня, дронами був атакований і Новокуйбишевський завод.

Потужність Куйбишевського НПЗ становить 7 млн тонн нафти на рік, або приблизно 140 тисяч барелів на добу. У 2024 році завод переробив 4,7 млн тонн нафти, випустив 0,8 млн тонн бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального і 1,3 млн тонн мазуту, за даними джерел у галузі.