Трамп зобов'язав будувати федеральні споруди лише в класичному стилі

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким оголосив «класичну й традиційну» архітектуру панівними стилями урядових будівель.

Про це пише Washington Post.

Як пояснила речниця Білого дому Тейлор Роджерс, Трамп «відновлює красу й гордість федеральних будівель, які були зруйновані жахливою та непопулярною сучасною архітектурою».

«Засновники уявляли нашу федеральну архітектуру такою, щоб вона відображала американську винятковість і надихала громадянську чесноту. Президент Трамп відновлює американську велич усьому - навіть нашим будівлям», - наголосила вона.

Команда Трампа визначила «класичний стиль» як усі домодерністські архітектурні стилі, що сягають корінням в античність, хоча у списку є ардеко першої половини XX століття, який зазвичай не вважається традиційним.

Водночас «традиційною архітектурою» в Білому домі вважають готичний, пуебло, іспанський колоніальний та середземноморський стилі, які історично поширилися в різних частинах Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що розпорядження під назвою «Зробити федеральну архітектуру прекрасною знову» перегукується з указом часів першої каденції Трампа, яким він зобов'язав будувати всі нові федеральні будівлі в місті Вашингтон у «класичному» стилі й керуватися цим стилем під час федерального будівництва в усій країні.

Однак цього разу Трамп пішов далі й скасував «Керівні принципи федеральної архітектури» Деніела Патріка Мойнігана, які радили урядові наслідувати приклад сучасних архітекторів. Після ухвалення цих принципів 1962 року в усій країні стали з'являтися модерністські будівлі федеральної власності.

Своїм новим указом Трамп розпорядився, щоб «дизайн випливав із потреб уряду й прагнень і вподобань американського народу щодо архітектурної професії». Хоча деякі формулювання Мойнігана залишили, як-от згадку про увагу до «регіональних архітектурних традицій» та включення образотворчого мистецтва «живих американських художників».

Нагадаємо, раніше Білий дім оголосив про плани будівництва нового бального залу вартістю 200 мільйонів доларів, щоб здійснити бажання президента США.