Євросоюз вимагатиме від імпортерів газу докази, що він не російський – проєкт

 

Європейський Союз розгляне можливість запровадження суворіших вимог до імпортерів щодо надання документальних доказів того, що їхній газ не є російським, пише Reuters.

ЄС розглядає ініціативу повної відмови від російської нафти та газу як частини розриву енергетичних відносин з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Останній проєкт переговорної пропозиції, з яким ознайомилося Reuters, передбачає нові вимоги до постачальників газу.

"Щодо імпорту природного газу, виробленого в інших країнах ніж Росія, уповноваженим органам... має надаватися доказова база для встановлення країни виробництва природного газу", - зазначається в документі.

Ця умова не застосовуватиметься до імпорту газу з країн, які також заборонили або запровадили санкції на російський газовий імпорт.

Переговорний документ був підготовлений Данією, яка головує в ЄС. Вона відмовилася коментувати.

Відповідно до запропонованої заборони, ЄС поетапно відмовиться від нових контрактів з Росією з січня 2026 року, припинить імпорт російського газу за чинними короткостроковими контрактами з 17 червня 2026 року й за довгостроковими контрактами у січні 2028 року.

Уряди повинні узгодити спільну позицію щодо заборони російського газу до середини жовтня, після чого вони та Європейський парламент проведуть переговори й схвалять остаточний закон.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

